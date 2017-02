El Barça Lassa atura l’hemorràgia contra un dèbil ICL Manresa

Georgios Bartzokas va reconèixer que el Barça Lassa necessitava la victòria “desesperadament”. Després de perdre quatre partits seguits, de quedar pràcticament sense opcions a Europa i de veure els primers símptomes evidents de divorci entre l’equip i els aficionats del Palau, el conjunt blaugrana va poder tornar a dibuixar un somriure a costa del cuer. El Barça Lassa va derrotar (92-72) l’ ICL Manresa en un partit sense gaires luxes però amb prou efectivitat per aturar l’hemorràgia i calmar els ànims abans de la Copa del Rei.

“Era un partit difícil i estrany per a nosaltres. Havíem de guanyar i jugar millor, i aquest partit ens serveix per recuperar una mica la confiança”, va explicar l’entrenador blaugrana, visiblement alleujat per haver aturat el cop en un partit a caixa o faixa, disputat en un Palau Blaugrana escèptic, amb només 3.000 espectadors i sense el suport dels Dracs, que van decidir no animar l’equip en aquesta jornada.

Els blaugranes eren superiors però els va costar demostrar-ho. L’equip notava la “pressió” i li va costar escapar-se en el marcador. Van arrencar amb un 6-0 a favor, però el Manresa va reaccionar i va arribar a posar-se per davant (14-15). Tot i que va ser un avantatge fugaç, ja que l’encert del Barça en els triples va permetre que els locals arribessin al descans amb un avantatge clar (55-41).

En condicions normals els blaugranes haurien agafat velocitat de creuer, però a l’inici del tercer període es va evidenciar la inestabilitat de l’equip de Bartzokas, que va encaixar un 2-7 que va fer entrar els manresans en el partit. El Barça va reaccionar d’entrada i, amb més efectivitat que joc, va tornar a eixamplar distàncies gràcies als llançaments de tres punts, encara que un nou parcial del Manresa, ara de 0-9, va tornar a deixar les coses ajustades (69-61, minut 29). Fins que, ara sí, els locals van agafar la iniciativa anotadora i van segellar la victòria contra un rival que va abaixar els braços en els últims minuts.

“Al segon temps ens ha faltat gasolina”, va reconèixer Ibon Navarro. El tècnic de l’ICL Manresa, conscient de la situació delicada del rival, va provar de “generar dubtes amb canvis defensius”, però van ser estèrils per culpa del desgast acumulat durant el partit. La derrota compromet encara més les opcions dels manresans, cuers amb només tres victòries en vint partits.

Lleu lesió de Faverani

La nota negativa del partit en clau blaugrana va ser la lesió de Faverani, que té un “lleu esquinç” al turmell, tot i que no sembla que sigui prou greu per apartar-lo de la Copa d’aquest cap de setmana. A banda, Bartzokas va avançar que Oleson i Renfroe evolucionen “positivament” de les respectives lesions i que és probable que aviat s’incorporin al grup.

Triomf sobre la botzina de la Penya contra l'UCAM (86-84)

El Divina Seguros Joventut de la seva part, va sumar un triomf importantíssim en les seves aspiracions de mantenir la categoria a la Lliga Endesa. La Penya ha derrotat un rival directe com l'UCAM Múrcia (86-84) gràcies a una cistella de Bogdanovic quan només quedava un segon. Els badalonins havien dut el pes del partit però els murcians havien igualat a 84 gràcies a quatre triples consecutius. Bogdanovic, amb una esmaixada, ha donat el sisè triomf de la temporada a la Penya, que iguala els sis que també té l'UCAM