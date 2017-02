El Barça Lassa cau amb el cuer i fa passar vergonya als seus aficionats (62-69)

Els aficionats del Barça de bàsquet no recordaven uns dies tant tristos en molts anys. L’equip de Georgios Bartzokas, quan sembla que ha tocat fons, es supera amb una actuació encara pitjor i ahir va perdre contra el cuer de l’Eurolliga, un Galatasaray que encara no havia guanyat fora de casa, però es va endur el triomf del Palau (62-69) gràcies a un darrer quart humiliant dels blaugranes. Acomiadats entre xiulets i mocadors blancs, els jugadors del Barça saben que queden gairebé sense opcions de classificar-se pels quarts de final de l’Eurolliga, encadenant la tercera derrota aquest febrer. De fet, l’equip de Bartozkas, aquest any, tot just ha guanyat un partit a Europa. Ningú ho ha fet pitjor.

Liderats pel pivot Alex Tyus (19 punts) i Blake Schilb (16), els turcs van aconseguir aixecar-se en el darrer quart després d’un partit ple d’errades en que per moments, els equips semblaven tenir por de guanyar. El Barça, estirat de les orelles per la directiva amb una multa pel baix rendiment abans del partit, va sortir millor al primer temps, malgrat que va fallar gairebé tots els triples que va intentar —es van fallar els set primers intents—, amb l’excepció d’aquells de Koponen. A més, Vezenkov va fer-ho prou bé sota la cistella, però al segon quart els turcs van despertar-se en veure davant un equip sense sang, incapaç de trencar el marcador quan calia. Liderats per un Alex Tyus molt actiu sota la cistella catalana, els turcs van aconseguir un parcial de 4-14 que va fer tremolar un Palau que animava sense gaire convicció, escarmentat després de tantes derrotes. Bartzokas va tornar a donar entrada a Rice, que va substituir a un Xavier Munford que va debutar jugant malament, i l’equip va reaccionar gràcies als triples de Koponen, aconseguia una mínima renda abans del descans (28-26).

La combinació Rice-Koponen va seguir funcionant al tercer quart, però dos triples de Diebler i Schilb van donar vida a l’equip visitant (45-43, min.29), just abans d’una aparició de Navarro per tancar el tercer quart guanyant (50-45). Però al darrer període el Barça va perdre contra si mateix, jugant espantat i sense poder aturar el joc físic de Tys. Bartzokas només va poder confiar en tres jugadors, Rice, Vezenkov (18 punts) i Koponen (15), però no en va fer prou. Rodrigo de la Fuente, responsable de la secció, va confirmar en el càrrec al tècnic grec, però també va demanar no donar importància a la multa a la plantilla. “Passa a altres equips” va dir, mentre els aficionats es preguntaven com s’ha pogut caure tant baix. El pitjor Barça de bàsquet en anys segueixen enfonsant-se, sense remei.