El Barça Lassa s’acostuma a improvisar

El Barça Lassa ha perdut vuit dels últims onze partits que ha disputat a l’Eurolliga, però la situació esportiva no és el principal maldecap d’una secció de bàsquet que porta anys sense apostar per una identitat pròpia. Els responsables de prendre les decisions, que són incapaços d’aixecar la mirada i pensar un projecte a mitjà termini, van improvisant decisions i han incorporat tres jugadors amb la temporada començada.

L’últim a arribar ha sigut Vítor Faverani, un pivot procedent de l’UCAM Múrcia que mai s’hauria pensat que vestiria la samarreta blaugrana. “Si he de ser sincer, no pensava que arribés aquesta oportunitat. Estava molt content a Múrcia, però ha aparegut aquesta opció. A qualsevol jugador li agradaria jugar al Barça i no ho volia deixar escapar. Crec que puc aportar en defensa, en el rebot, on estem tenint molts problemes, força a la pintura i joc d’esquena a cistella. Però intentaré donar tot el que em demani l’entrenador”, diu el jugador, que estarà en disposició de debutar dijous contra l’Anadolu Efes.

El pivot, que va anotar 21 punts quan va jugar contra el Barça Lassa, ha disputat 25 partits amb l’UCAM Múrcia, 15 a la Lliga Endesa (9,7 punts i 4,5 rebots en 21 minuts) i 10 a l’Eurocup (11 punts i 4 rebots en 21 minuts). Rodrigo de la Fuente, mànager esportiu del Barça Lassa, té clar quin pot ser el seu rol. “Pot aportar intensitat, energia i polivalència a l’equip. El Vítor pot donar-nos una marxa més quan surti a pista. Té prou qualitat i experiència per adaptar-se ràpidament i sumar en diverses facetes del joc gràcies a les seves característiques i la seva experiència en el bàsquet europeu”, diu l’exjugador, que ultima el fitxatge d’una mà dreta per reforçar l’estructura de la secció.

“Les lesions ens han impedit créixer”

“Hem tingut un inici complicat. Crec que les lesions ens han impedit créixer com a equip com ens hauria agradat i ens han marcat bastant aquesta primera volta. Esperem que les pròximes dates ens permetin entrenar-nos més com a equip per poder créixer i arribar en millors condicions a la Copa del Rei”, diu De la Fuente. El relat del Barça Lassa relaciona la irregularitat de l’equip amb les moltes lesions que ha patit, i repeteix que el marge de maniobra amb el qual es van trobar a l’estiu era molt baix, ja que la majoria dels jugadors tenien contracte en vigor. El cert, però, és que la plantilla està mal dissenyada. Tot i assegurar que la decisió de fer fora Xavi Pascual estava presa des de feia mesos i que no depenia de com acabés la Lliga Endesa, el club va endarrerir massa el càsting per trobar entrenador, cosa que el va fer entrar tard i malament al mercat. L’entitat, que va confiar la banqueta a Georgios Bartzokas, va evitar una reestructuració més gran, va deixar perdre l’oportunitat de rejovenir la plantilla i va renovar Joey Dorsey i Justin Doellman, aquest últim amb un absurd passaport kosovar que li va impedir fer la pretemporada amb els seus companys i que bloqueja una plaça d’extracomunitari. A més, no va exercir l’opció de tall sobre Marcus Eriksson.

El club va obrir la setmana passada un expedient disciplinari a Dorsey després que el pivot carregués contra els serveis mèdics a través d’un missatge a Instagram. “La temporada passada em vaig esquinçar el lligament del turmell. Els serveis mèdics em van dir que només era un mal esquinç i em van forçar a jugar, sense dir-me que tenia un edema fins que ja era massa tard”, va escriure el jugador nord-americà, que s’ha relaxat des que va signar un contracte de dos anys. “Aquesta temporada ha sigut la més dura de la meva carrera, perquè he intentat jugar lesionat i sense estar a punt per fer-ho al meu millor nivell. Alguna vegada he estat a punt de marxar d’un partit perquè la lesió m’afectava el joc i la mentalitat”, va assegurar el de Baltimore.

L’Unicaja, rival a la Copa

El Barça Lassa, que ocupa la quarta posició a la Lliga Endesa, jugarà els quarts de final de la Copa del Rei contra l’Unicaja. “És un rival molt complicat. Estan en creixement. És un equip amb experiència, molt atlètic. A més, tenen un entrenador que porta unes quantes temporades a l’equip, i és per això que crec que tenen els sistemes de joc bastant assimilats. No hi ha dubte que serà un encreuament força complicat”, avisa De la Fuente.

“No hem de fer plans, hem de centrar-nos únicament i exclusivament en aquest partit. Jugar al 100% sabent que l’Unicaja és un equip difícil i molt físic. Ja ho vam veure en el partit a Màlaga de la primera volta, en què no vam aconseguir guanyar. Serà un partit d’aquestes característiques”, diu.

Per la seva banda, el València Basket jugarà contra l’Herbalife Gran Canària. A l’altre costat del quadre del campionat de Vitòria, els enfrontaments seran Iberostar Tenerife - Baskonia i Madrid - MoraBanc Andorra.