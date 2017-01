El Barça Lassa s’encalla en el baix ritme grec

El Barça Lassa de bàsquet no troba la tecla i, quan la troba, li dura massa poc. Ahir al Palau l’equip blaugrana va ensopegar per 67-69 contra un dels candidats més ferms a guanyar l’Eurolliga, un Olympiacos que va aconseguir portar el partit a una batalla de defenses que va acabar per frustrar Georgios Bartzokas i els seus. Fins i tot sense la seva estrella Vassilis Spanoulis, la bona actuació grega va fer-se notar, sobretot, en el segon i quart quart, en què els locals es van quedar amb uns pobres 13 punts per culpa d’uns baixos percentatges de tirs, tant de dos com de triple. Tampoc és que l’Olympiacos fluís en atac (de fet, va fer pitjor estadística justament abans del descans i al final, amb 12 i 13 punts) però, com el mateix tècnic va reconèixer en acabar, això va permetre marcar el ritme de joc més incòmode per als blaugranes.

La d’ahir és, després de la derrota contundent contra el Brose Bamberg, la segona jornada consecutiva en què el Barça perd a Europa, cosa que frena la tímida remuntada que semblava que protagonitzava després de guanyar contra el Darussafaka i l’Emporio Armani. Els catalans, amb 7 victòries en 17 partits, estan a dues dels vuit primers classificats que donen accés al play-off.

Massa lluny. I aquesta va ser, també, la sensació que en molts moments va tenir l’equip de Bartzokas, que va tenir a tocar la possibilitat de victòria en un últim llançament de Tyrese Rice que el nord-americà, segon màxim anotador de l’equip amb 15 punts, va fallar. Una falta amb el maluc de Vezenkov, en l’ajuda, va premiar la penúltima acció d’atac de l’Olympiacos amb dos tirs lliures a falta de 7,4 segons, quan el marcador era d’empat a 67. I Mantzaris no va fallar, els va anotar tots dos i va avançar l’equip grec 67-69.

A l’equip de Sfairopoulos només li quedava defensar el resultat -que és el que millor havia sabut fer durant tot el partit- i els grecs van tenir l’habilitat d’anul·lar Rice. Va ser ell, després del temps mort, qui se la va jugar per al Barça Lassa, però no va estar encertat. Va renunciar al triple que se li va obrir per una errada defensiva visitant (i que hauria pogut donar la victòria al Barça) i va optar per la penetració, però es va embolicar amb la pilota, va perdre’n el control i va acabar jugant-se-la amb un tir desesperat que no va tocar ni cistella. La decepció del Palau va ser absoluta, incloent-hi la de Gerard Piqué, un dels espectadors de luxe que es van deixar veure per la pista blaugrana.

Sobretot perquè al descans l’equip dominava de quatre punts en el marcador (33-29) i havia arrencat el partit ficat, actiu. L’encert en el rebot de Víctor Claver i Joey Dorsey donaven consistència als blaugranes, que van veure’s per sobre (20-14) amb relativa superioritat. Però, com si el triple urgent d’Erick Green sobre la botzina del primer quart hagués esperonat els grecs, la cosa va canviar de cop i es va perdre ritme ofensiu. No li va servir de res al Barça que el pas pels vestidors tornés a obrir-li el camí, sobretot gràcies a Koponen, amb 4 de 5 en triples, perquè en els detalls més decisius l’Olympiacos va ser millor.