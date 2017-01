El Barça Lassa trenca la mala ratxa a Saragossa

Set partits després, el Barça Lassa es va retrobar amb el triomf a domicili. El conjunt de Georgios Bartzokas va superar sense problemes el Tecnotoyota Saragossa (75-86) i es manté frec a frec amb el Reial Madrid a la classificació. Un triomf contundent que encara hauria pogut ser molt més ampli si els aragonesos no haguessin eixugat la distància en els últims minuts, quan tot estava dat i beneït.

Els blaugranes necessitaven un triomf així, dels que donen confiança, i el van trobar a Saragossa. No en el primer quart, molt igualat i que es va decantar a favor dels visitants per només dos punts de diferència (17-19), sinó a partir del segon, amb un parcial espectacular de 17 a 32 que gairebé deixava el partit vist per a sentència al descans (34-51). La clau de la diferència va ser el control defensiu i, sobretot, el gran encert en el llançament exterior, amb vuit triples d’onze intents. Koponen i Oleson van començar el festival, al qual després es van afegir Renfroe i Doellman.

Faltava un últim home per destacar, Rice, però no va ser necessària la seva aportació en el tercer quart, un període que el Barça tampoc va deixar escapar contra un rival que anava abaixant els braços, conscient que la victòria se li feia impossible. El conjunt català seguia amb bona punteria en els triples i amb un Ante Tomic dominant a la zona. El tercer quart també es va decantar a favor dels visitants (parcial de 16-24), que ampliaven a vint-i-cinc els punts de distància (50-75).

Amb tot sentenciat, el Barça Lassa va fer un pas enrere i el Tecnotoyota Saragossa va aprofitar-ho per maquillar el marcador a la seva pista. Un últim parcial de 25-11 deixava el marcador amb una diferència total d’onze punts a favor dels blaugranes, molt poc per a les sensacions que havien deixat a la pista.

Tomic, el més destacat

Ante Tomic va ser el jugador més destacat del triomf culer, amb 18 punts i una valoració de 25. Koponen també va acabar amb 18 punts, i un 15 de valoració. Oleson (12), Renfroe (10) i Vezenkov (10) van ser els altres protagonistes anotadors d’un partit en què finalment Rice, que no va jugar ni un quart d’hora, va acabar amb tres punts. Al bàndol local Henk Norel (15 punts i 27 de valoració) va ser el més destacat.