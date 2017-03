Barça i Madrid exporten el clàssic a Miami

“Aficionats al futbol del sud de Florida, el vostre somni es farà realitat”. Així obria ahir la secció d’esports el Herald Miami, el principal diari de la ciutat nord-americana, referint-se al clàssic Barça-Madrid que es disputarà el pròxim 29 de juliol al Hard Rock Stadium, casa de l’equip local de la NFL, els Miami Dolphins.

El duel s’ha presentat oficialment a Miami Beach amb representants del dos equips, tot i que mantenir en secret la celebració d’un partit d’aquesta magnitud, encara que sigui de pretemporada, ha estat impossible per als organitzadors, que, tot i això, van convocar personalitats, patrocinador i premsa a la presentació oficial d’aquest peculiar clàssic sense concretar-ne el motiu, en un intent inútil de fer-ne un anunci sorpresa.

Ara ja és oficial, Barça i Madrid s’enfrontaran en un amistós –un oxímoron potser– a més de 7.000 quilòmetres del Camp Nou i el Bernabéu. “Serà com un cap de setmana de Super Bowl”, expliquen des de l’organització, amb concerts, abans i després del partit. Una gran festa que promotors de tot el món i que, finalment, ha aconseguit Relevent Sports, el grup que hi ha al darrera des de fa uns anys de les pretemporades dels dos equips –i de bona part dels clubs més destacats d’Europa–, propietat d’ Stephen Ross, l’amo dels Miami Dolphins.

De fet, les gestions del propi Ross, un magnat de la construcció que destaca entre els 100 homes més rics del món segons la revista Forbes, han estat clau per a la celebració del clàssic de Miami. L’empresari va viatjar el desembre passat, segons informa Sports Illustrated, a Madrid i Barcelona en el seu vol privat, just en la vigília del clàssic de la lliga, per convèncer directament Florentino Pérez i Josep Maria Bartomeu del que podia reportar als seus clubs la celebració d'un partit a Florida. Amb Ross, van participar en les negociacions Matt Higgins (CEO d'RSE Ventures), Tom Garfinkel (CEO dels Dolphins) i Charlie Stillitano (el president Relevent).

Barça i Madrid busquen créixer al mercat nord-americà i veuen aquest partit com a una magnífica oportunitat per aconseguir nous patrocinadors i sumar seguidors. A més a més, si per un partit de pretemporada com els que han jugat els blaugrana en els últims anys, el club podia cobrar al voltant dels 2 milions d'euros, per aquest clàssic la xifra gairebé es dobla.

Per això, dijous a la nit, precedint la presentació del partit, ja es va fer a Miami, al luxós hotel Fountainbleau, un sopar de gala amb representants dels dos equips, patrocinadors i personalitats de Miami. La delegació blaugrana l’ha encapçalat el vicepresident Manel Arroyo, acompanyat per Hristo Stoichkov, que viu a Miami, com a llegenda del club. A més a més, han viatjat a Florida, Francesco Calvo (director comercial), Juli Ferré (director de patrocini), i tres membres de l'oficina del Barça a Nova York, amb el seu director Arno Trabesinger al capdavant. El màxim representant del Madrid ha estat el seu director de Relacions Internacionals i ex-capità, Emilio Butragueño.

En la promoció de l’acte, ahir, els organitzadors del duel ja van omplir diversos camps de futbol del sud de Florida amb pilotes amb el logotip dels dos equips. I és que aquest serà el segon clàssic de la història que es disputa a l'estranger. El 1982, Barça i Madrid es van enfrontar en un amistós a Veneçuela, a l’estadi Farid Richa. Aleshores, els blancs van guanyar per 1-0, amb gol de Vicente del Bosque. Va ser en el partit de consolació de la Copa Presidente de la República, després que els catalans perdessin les semifinals del torneig amb el Porto, i el Madrid, amb l’Inter de Milà.

Aquesta vegada, el partit del 29 de juliol a Miami (1:30 hores de la matinada del 30 de juliol a Catalunya) serà l'últim de la gira d’estiu dels blaugrana per la costa est dels Estats Units. Abans del clàssic, el Barça jugarà a Nova York el 22 de juliol, contra el Juventus, i a Washington DC, el 25, davant el Manchester United de Jose Mourinho. Aquests partits es presentaran oficialment a Nova York d’aquí unes setmanes.