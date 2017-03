Barça i Madrid exporten el clàssic a Miami

“Aficionats al futbol del sud de Florida, el vostre somni es farà realitat”. Així obria ahir la secció d’esports el Herald Miami, el principal diari de la ciutat, referint-se al clàssic Barça-Madrid que es disputarà el pròxim 29 de juliol al Hard Rock Stadium, casa de l’equip local de la NFL, els Miami Dolphins. El duel es va presentar oficialment a Miami Beach amb representants del dos equips. Un amistós a més de 7.000 quilòmetres del Camp Nou i el Bernabéu. “Serà com un cap de setmana de Super Bowl”, expliquen des de l’organització, amb concerts abans i després del partit. Una gran festa que ha aconseguit Relevent Sports, el grup que hi ha darrere de les pretemporades dels dos equips -i de bona part dels clubs més destacats d’Europa- des de fa uns anys, i que és propietat de Stephen Ross, l’amo dels Miami Dolphins.

De fet, les gestions del mateix Ross, un magnat de la construcció que destaca entre els 100 homes més rics del món segons la revista Forbes, han sigut claus perquè se celebrés el clàssic de Miami. L’empresari va viatjar el desembre passat, segons informa Sports Illustrated, a Madrid i Barcelona en el seu avió privat per convèncer directament Florentino Pérez i Josep Maria Bartomeu. Amb Ross, van participar en les negociacions Matt Higgins (CEO de RSE Ventures), Tom Garfinkel (CEO dels Dolphins) i Charlie Stillitano (el president de Relevent). Si per un partit de pretemporada el Barça podia cobrar uns 2 milions d’euros, per aquest clàssic la xifra gairebé es dobla. El partit del 29 de juliol a Miami (el 30 de juliol a la 1.30 de la matinada a Catalunya) serà l’últim de la gira d’estiu. Abans, el Barça jugarà a Nova York el 22 de juliol contra la Juve i a Washington D.C. el 25 davant del Manchester United de José Mourinho.