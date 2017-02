Luis Enrique: "Cal jugar sense pensar en la tornada, cal guanyar a París"

Luis Enrique ha parlat a la sala de premsa del Parc dels Prínceps, afirmant que ha vist un PSG "a un nivell alt aquests mesos, al nivell que et pots esperar d'ells. A més, tothom coneix Emery i tenim els mateixos objectius. Ens intentaran fer mal i serà un partit molt bonic, segur. Serà un PSG atrevit, reforçat per la seva afició, amb la idea de complicar-nos la vida".

El tècnic ha recordat com el Parc dels Prínceps porta bons records, malgrat que "el seu tècnic ens coneix molt i ells sempre ens han donat guerra". Luis Enrique ha valorat molt la feina d'Emery preguntat per la premsa francesa, recordant com "ara el PSG juga més ordenat amb la pilota, amb més estructura. Emery és dels millors tècnics espanyols i estudia molt bé els rivals".

Luis Enrique ha explicat que ha convocat Nili per davant Carbonell ja que té més experiència, a Primera. "La meva feina és prendre decisions" ha afegit.

Sobre si Thiago Silva no pot jugar, ha dit que "sempre vull els millors futbolistes dels rivals jugant, seria una baixa important"..

La lesió d'Aleix Vidal

L'entrenador asturià, preguntat per Aleix Vidal, ha dit que "cal valorar la possibilitat de fitxar ja que patirem una baixa forta i no tenim una plantilla molt llarga. Per tant, caldrà veure si es troba algú que ens encaixi"