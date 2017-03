El Barça empata i posa un peu i mig als quarts de final (27-27)

A l’Sparkassen Arena, a dues jornades del final de la fase de grups, amb el lideratge en joc i la pressió afegida de no poder perdre. El Barça d’handbol va sumar ahir un gran punt davant el Kiel en el partit -per transcendència- més important del curs i va posar un peu i mig als quarts de la Lliga de Campions (27-27). Encara ha de rebre dissabte el Wisla Plock, però la condició de líder i, per tant, la classificació directa és a prop, molt a prop. Semblava molt difícil al setembre, quan Xavi Pascual afrontava el repte de reconstruir un col·lectiu que havia jugat de memòria des de feia anys. El temps està donant la raó al talent dels jugadors i la seva feina.

Ahir es va apreciar. Es podia jugar al joc de les diferències amb l’actuació d’aquesta edició de l’equip i la de l’última vegada que va trepitjar la pista alemanya, fa gairebé un any, a l’anada de quarts, precisament. Llavors el Barça es va veure superat per la defensa i les transicions dels d’Alfred Gislason. Els culers han evolucionat i els alemanys no. Porten jugant sota la inspiració de Domagoj Duvnjak des que el croat va aterrar a l’entitat. L’alternativa només funciona a batzegades.

D’inici no ho va fer contra un equip català molt intens en defensa i letal en atac posicional. El Kiel va reaccionar gràcies a Andreas Wolff amb un parcial de 3-0 que capgirava el resultat a falta de 10 minuts per al final. Tot i que no està en el seu millor moment, Raúl Entrerríos va tornar a posar la pausa i el control que necessita el grup per funcionar. Amb el central a pista, l’equip va fregar la victòria amb una diana de Thimotey N’Guessan al minut 59:43. El dretà Bilyk va tancar l’empat 10 segons després. Queda feina per fer, però el Barça veu una mica més a prop les portes de Colònia.