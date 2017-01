El Barça espera trencar la mala ratxa de visitant

El Barça Lassa intentarà posar fi a la pista del Tecnyconta Saragossa (20 h, Movistar Deportes 1) a una ratxa de set partits consecutius perduts com a visitant entre l’Eurolliga i l’ACB. Els blaugranes no guanyen lluny del Palau des del 12 de novembre, a Múrcia, per la qual cosa intentaran trencar l’estadística contra un equip que s’ha fet fort a casa en els últims enfrontaments.

Recuperada la segona posició de la Lliga Endesa després de la victòria contra el Valencia Basket, els blaugranes es marquen ara com a objectiu l’assalt a la primera posició que ocupa el Reial Madrid, amb una victòria de més. Un triomf a Saragossa posaria pressió sobre els de Pablo Laso, que dimarts visiten la pista d’un Baskonia necessitat de triomfs per remuntar posicions en la classificació de la Lliga ACB.

L’equip de Georgios Bartzokas va acomiadar l’any amb un triomf contra el Darussafaka, amb el qual va ampliar a tres el nombre de victòries consecutives, totes a la seva pista. Per la seva banda, el conjunt saragossà va perdre en la seva visita a la pista del Divina Seguros Joventut (84-80).