Barça, et toca reaccionar

L’estiu del 2015 el Barça va derrotar la Juve i va tenyir Europa de blaugrana. L’estiu del 2017, la Juve és derrotada pel Madrid a Cardiff. Europa és blanca. Dos anys després, l’escenari ha canviat del tot. La rivalitat, molts cops, és com l’alcohol: pot alegrar-te i donar moments de plaer, però abusar-ne et deixa la vista emboirada, no et permet controlar el que fas i no és recomanable per analitzar la realitat. Des de la trinxera de la rivalitat, molts cops es vol treure mèrits a l’adversari. Però aquest Madrid és, senzillament, un bon equip. I part del mèrit és del Barça. Anem a pams.

El 2015, el Barça de Luis Enrique semblava donar continuïtat al cicle triomfant iniciat per Guardiola a Europa amb la tercera Lliga de Campions en set anys. Un cicle que hauria pogut continuar Tito Vilanova, però el maleït càncer va aparèixer i, com sempre que ho fa, va allunyar la felicitat. El Barça ho va fer prou bé, malgrat tot. Martino no va ser un gran encert, però dos anys després del comiat de Guardiola el club era campió d’Europa de nou a Berlín. El cicle de Guardiola i el caràcter de Luis Enrique, que va saber acompanyar Messi amb la grapa de Suárez i els balls de Neymar, van esperonar el Madrid. I ho han aconseguit: dues Lligues de Campions consecutives i el doblet aquest 2017. Qui vulgui parlar només d’àrbitres, pot fer-ho. Els invitarem a recordar que també es parlava d’àrbitres quan el Barça era campió d’Europa: el mateix Guardiola se’n queixava. Però si ets millor, ho superes. No et pots amagar en aquestes excuses sempre.

El Madrid, dolgut, va encertar en les seves apostes per evitar seguir veient un Barça rialler. La gran derrota del Barça no és només que en els millor anys de Messi el Madrid guanyi tres Champions en quatre anys. És que de mica en mica els blancs reclutin jugadors de toc dolç, dels que saben cuidar la pilota, com Isco o Asensio. El Barça, en canvi, porta dues temporades sense cap títol europeu ni cap final internacional a les cinc seccions professionals, i no l’encerta en els fitxatges. El repte del Barça serà reaccionar al Madrid d’Isco i Asensio.

Amb dubtes interns, judicis, debats i menys capacitat per gastar diners per fitxar quan, paradoxalment, és una de les grans marques del món, el Barça necessita recuperar la grandesa perduda. La idea de joc la té, sempre hi ha sigut. També té Messi. Els que manen hauran de demostrar que són els adients per fer d’un Barça que és, ara mateix, un gran club, el millor club del món. Ho va ser fa poc. Ja no ho és.