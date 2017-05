El Barça femení encara tres finals, però depenent d’elles mateixes

Si el Barça masculí encara tres partits de Lliga obligat a no fallar i posant una espelma per demanar que el Madrid punxi, el Barça femení també té per davant tres partits de Lliga. Però en aquest cas l’equip entrenat per Xavi Llorens sí que dependrà d’ell mateix per poder guanyar la Divisió d’Honor per cinquena vegada consecutiva, una fita que no ha aconseguit abans cap equip. La Lliga femenina afronta el seu tram decisiu amb la disputa de les últimes tres setmanes i amb dos equips empatats en la primera posició: les blaugranes i l’ Atlètic de Madrid.

El Barça arriba a la cita amb la moral alta i amb l’eliminació a les semifinals de la Champions oblidada després de vèncer els últims deu compromisos de Lliga, l’últim dels quals per un espectacular 13-0 a l’ Oiartzun. El rival, però, és un València temible (16 h / Gol). A l’estadi Antonio Puchades s’enfrontaran els dos equips més en forma de la competició, ja que el València encadena nou triomfs i un empat, no coneix la derrota a casa i és l’equip menys golejat. “És un partit molt dur i amb molta dificultat. El València sempre costa molt, defensivament és el més correcte i en atac també marquen molts gols -va dir ahir Llorens-. Si guanyem el València agafarem moral i podem ser campions contra l’Atlètic”, va afegir. En la penúltima jornada, el Barça rep el rival directe, un Atlètic que abans haurà rebut el modest Granadilla (diumenge, 16.30 h). La derrota de la primera volta al camp de l’Atlètic (2-1) fa que el Barça necessiti guanyar els tres partits per ser campió, ja que un empat en la penúltima jornada seria millor per a les madrilenyes. Ara, si el Barça guanya a València i també contra l’Atlètic, serà campió amb una jornada de coixí. A l’última jornada, el Barça visitarà el Llevant, i l’Atlètic de Madrid, club que només ha guanyat una Lliga, el 1990, rebrà la Reial Societat.

“Tenim un calendari molt difícil, però l’equip ja ha demostrat que pot competir amb equips de màxim nivell i grans. Sense voler treure’ls mèrits, crec que el PSG és una mica superior a l’Atlètic, el València i el Llevant, i vam poder-hi competir i fer les coses bastant bé”, va dir Llorens, que prescindirà per decisió tècnica de Sandra, Irene, Ange Koko, Andressa Alves i Andrea Giménez, mentre que Ane Bergara segueix lesionada.