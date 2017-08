El Barça ho fia tot als nous fitxatges

El Barça està vivint la pitjor crisi en molts anys. Els nervis s’han apoderat de la directiva de Josep Maria Bartomeu en un estiu convuls que ha deixat la sortida de Neymar, del tot inesperada per la junta, i les múltiples dificultats per renovar l’equip amb les peces que pretén la secretaria tècnica. Als problemes interns s’hi han afegit els esportius, amb la dolorosa derrota a la Supercopa d’Espanya contra el Reial Madrid i la sensació, en general, que mentre que el màxim rival està en línia ascendent, els blaugranes estan en caiguda lliure.

Tampoc hi ajuden gaire les declaracions contradictòries. Ahir el vicepresident Jordi Mestre va desmentir el president assegurant que Messi encara no ha firmat. I tant el president com el secretari tècnic van desmentir l’entrenador dient que Paulinho, l’últim reforç del club, havia sigut una petició seva. Ernesto Valverde havia dit, fa alguns dies en roda de premsa, que no sabia de què li parlaven.

Enmig d’aquest clima ahir es va presentar Paulinho. Uns 3.000 seguidors, a tot estirar, van anar al Camp Nou per rebre el brasiler. I la majoria eren turistes. Alguns, pocs, van aprofitar l’escena per xiular i fer evident el malestar. “Els aficionats poden expressar el que vulguin, sempre que sigui amb respecte. Però no em consta en absolut que el president dimiteixi -deia el vicepresident Jordi Mestre-. Sí que és veritat que hi ha moments més bons i més dolents. Hem de seguir treballant i esperar que la cosa funcioni”.

Però la cosa, per ara, no funciona. El Barça es troba encallat a la segona quinzena d’agost, pendent del tancament del mercat de fitxatges. Un compte enrere que pesa com l’espasa de Dàmocles. El club ha reconegut de manera oberta que té dos objectius principals, Coutinho i Dembélé, però s’arronsa d’espatlles quan es pregunta com és que encara no s’han pogut concretar. “A tots els clubs els costa fitxar”, responia el secretari tècnic, Robert Fernández, que utilitzava com a atenuant que els jugadors no tenen clàusula de rescissió.

540x306 Paulinho, presentat com a nou jugador del Barça / CÈLIA ATSET Paulinho, presentat com a nou jugador del Barça / CÈLIA ATSET

Reforços imprescindibles

Els jugadors i l’entrenador insisteixen que cal fer fitxatges. Per ara han arribat Nélson Semedo i Paulinho Becerra, i s’ha recomprat Gerard Deulofeu. A la rampa de sortida hi ha fins a cinc futbolistes pendents de trobar una sortida, en forma de traspàs o cessió: Vermaelen, Douglas, Munir, Marlon i Samper. “Hi estem treballant i tenim temps fins a final de mes”, deia Robert, menys preocupat per aquesta qüestió.

El que més preocupen, però, són les incorporacions. I els fitxatges s’enquisten. Els clubs d’origen, conscients que el Barça té més pressa que mai, es veuen amb força per pressionar i mirar d’obtenir-ne més diners. Com si els 222 milions ingressats per Neymar, en comptes d’una eina per reforçar-se, siguin una pedra a la sabata del Barça. Pep Segura deia després de jugar al Bernabéu que Dembélé (Borussia Dortmund) i Coutinho (Liverpool) eren “a prop”. Ahir al matí, el director general del Dortmund ho desmentia categòricament. “Sabem de l’interès del Barça però l’última oferta -85 milions fixos més 20 de variables-és de fa nou dies i no s’acosta ni un mil·límetre a les nostres pretensions”, deia Hans-Joachim Watzke a la revista alemanya Kicker. Hores més tard, qui també hi feia referència era Jürgen Klopp. “No hi ha cap novetat. Ningú del Liverpool me n’ha dit res des que vam parlar per última vegada”, afirmava el tècnic red, negant que el fitxatge del mitjapunta brasiler per l’equip blaugrana estigui a punt de caramel. “No sé per què la gent diu aquestes coses. De fet, no sé ni qui és ell [Segura], no l’he conegut mai”. “Tenim dies al davant i ens agradaria avançar una mica més -tancava el tema Robert, al migdia-. Ens agradaria molt que vinguessin i seran els clubs d’origen els que diran si podem aconseguir fitxar-los”.

“Messi encara no ha signat”

Mentrestant, ahir el club va reco nèixer que Leo Messi, l’estrella del club, encara no ha signat la renovació, contràriament al que havia dit el president Bartomeu en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio el 16 de juliol -“Es va firmar a finals de juny i es computarà en l’exercici anterior”, va assegurar-. Jordi Mestre el va desmentir. “La renovació de Messi pinta molt bé. Em sorprendria molt que no signés”, deia d’entrada el vicepresident esportiu. I després va afegir que “està parlat, acordat i a l’espera de trobar una data per a la signatura”.

La fractura entre el vestidor i els responsables executius de l’entitat blaugrana és evident, com demostra l’intercanvi de declaracions de Gerard Piqué i Sergio Busquets amb el mànager Pep Segura, després que aquest últim va considerar Piqué, que es va fer un gol en pròpia porteria, responsable de la derrota en el partit d’anada contra el Reial Madrid. Els futbolistes es queixen que no s’ha d’assenyalar ningú individualment després d’una derrota, i molt menys des del mateix club. Un tema que, per a Segura, va quedar “tancat” després de parlar-ne, segons va assegurar des del Bernabéu, amb els implicats.

Tot es va escalfar quan Piqué va assegurar que tots els jugadors que van ser a la boda de Leo Messi sabien que Neymar se n’aniria a finals d’estiu. La directiva no se’n va assabentar. “Que ho sabessin els jugadors és una cosa. Però ells ni fan els contractes ni les renovacions. A qui ha d’informar el jugador és a la directiva”, deia Mestre, enèrgic.

540x306 Robert Fernández, Paulinho Becerra i Jordi Mestre / FCB Robert Fernández, Paulinho Becerra i Jordi Mestre / FCB

“No em penedeixo del 200%”

El vicepresident, a qui sempre el perseguirà la resposta del 200% quan li van preguntar si podia garantir que Neymar es quedaria, va assegurar d’entrada que no es penedia d’haver-la dit perquè “en aquell moment no tenia cap indici que el jugador marxaria”. I després va atacar directament els Neymar: “Vam parlar amb ells i el pare deia que sí i el jugador no deia ni ase ni bèstia. I quan vam veure la seva indefinició van començar els dubtes”.

Bufen aires de tempesta al Camp Nou i tothom està buscant un bon aixopluc per quan arribin els llamps.

“Paulinho pot jugar en les tres posicions del mig”

En la presentació de Paulinho Becerra com a nou jugador del Barça, el migcampista brasiler es va definir com un futbolista versàtil que s’adapta a les necessitats de l’equip, tant ofensives com defensives. “M’és igual on. Vull jugar”, deia. Un fitxatge que ha generat discrepàncies en l’entorn, especialment perquè no va acabar de triomfar en el seu pas pel Tottenham anglès, pel preu -40 milions-, per l’edat -29 anys- i per provenir del futbol xinès. “Són coses que no em preocupen. Em centro en el terreny de joc, en el que puc fer. Estic preparat. Evidentment, la pressió hi serà. Però ja l’he viscuda en altres clubs. Potser aquí n’hi haurà més, però estic preparat”.

Preguntat sobre l’estil del Barça, Paulinho creu que sí que en té. “Si s’han fet tots aquests esforços perquè sigui aquí, i si jo també n’he fet, és perquè creiem que puc encaixar en aquest Barça”. I ha afegit que “està preparat”.

El secretari tècnic, Robert Fernández, va assegurar que la incorporació de Paulinho feia molt de temps que s’estudiava i que el seu nom “ja va sortir en la primera conversa” que va mantenir amb l’entrenador Valverde, al juny. “Buscàvem un jugador que pogués jugar en les tres posicions del centre del camp, que donés coses que necessita l’equip en moments difícils. Paulinho ens ho pot donar”.