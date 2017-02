El Barça guanya un Flensburg desganat (26-23)

El Barça Lassa d’handbol va guanyar ahir el Flensburg i està més a prop de classificar-se directament per als quarts de final de la Lliga de Campions (26-23). Les moltes baixes que arrosseguen els alemanys i la gestió estranyament conservadora del seu entrenador, Ljubomir Vranjes, van descafeïnar un partit que va tenir tons de simulacre. Els de Xavi Pascual no van fer el seu millor partit. Tampoc no ho van necessitar, perquè no es van arribar a sentir exigits al màxim, a excepció d’un breu parcial durant la primera meitat. La situació li va permetre fer rotacions i seguir perfilant la seva identitat. L’equip blaugrana és pràctic, vertical i molt perillós quan s’acosta a l’altra porteria. A còpia de ser anticipatiu en defensa -Filip Jícha, el gran protagonista- i córrer al contraatac va obrir escletxa d’inici (4-1) i va marcar territori. Encara, però, no té un model definit que li permeti competir de memòria.

Gonzalo decideix

Els de la Bundesliga sí que en tenen i són ràpids i combinatius (parcial i 8-8 al minut 20), però Vranjes va decidir que juguessin a mitges tintes. Va reservar alguns dels seus millors jugadors i va repartir minuts, com si les baixes descartessin les seves opcions de victòria. Quan ho va intentar, el Flensburg va topar amb l’habitual inspiració ofensiva culer i Gonzalo Pérez de Vargas, el millor sobre el parquet (17 aturades i gairebé un 50% d’efectivitat sota pals). El porter va tornar a decidir. Està fent un gran 2017 després d’un inici de temporada irregular. Sempre apareix per dissimular els errors dels seus companys i aturar els intents de reacció rivals. A part d’aturar molt, que ho fa, para les pilotes importants per fer aixecar els seguidors. El toledà és -possiblement- el jugador que més esperona el Palau Blaugrana, orfe d’animació des de la renúncia presencial del grup supporter dels Dracs. L’afició, aquesta sí, sempre fidel, segueix gaudint del gran rendiment continental del seu equip, que acumula onze victòries de dotze possibles i és a dos partits d’arribar a les portes de Colònia. El Kiel és el seu pròxim rival en aquesta recta final de la fase de grups europea.