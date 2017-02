El Barça més afrancesat de la història

El futbol català no es podria entendre sense la frontera amb França. Malgrat que els inventors del joc van ser britànics i alguns dels pioners del futbol català eren anglesos, alemanys i suïssos, en molts casos les primeres pilotes de futbol van arribar des de París i Tolosa, d’on joves catalans que hi estudiaven tornaven enamorats del nou esport. En una terra on des del segle XIX moltes persones s’han declarat afrancesades, ja sigui en clau política o cultural, els lligams entre el futbol català i el francès també han sigut forts i gairebé tots els equips catalans van jugar el seu primer partit a França, com el Barça, que va fer-ho el maig del 1904 a Tolosa.

De manera sorprenent, però, històricament el Barça no ha tingut gaires jugadors francesos. Hi han jugat més brasilers, argentins o uruguaians, per exemple. I fins a l’aplicació de la llei Bosman -que permetia fitxar jugadors comunitaris sense problemes- pocs francesos havien vestit els colors del Barça. I que ho haguessin fet amb èxit encara menys. El primer francès del Barça va ser René Victor Fenouillère, que va jugar amistosos el 1902 abans de tornar a França, on va morir al front durant la Primera Guerra Mundial, el 1916. Després va arribar Henry Normand -la temporada 1908-1909-, que era a Barcelona per motius laborals, com tants dels primers estrangers del club: Jim Carlier, la temporada 1913-1914; l’internacional absolut Maurice Bigué, també el 1913-1914, o el misteriós Jean Verdoux, que va jugar al club el 1917, quan el seu país lluitava a la Primera Guerra Mundial. Amb l’excepció de Jules Robisco -a prova el 1948, quan va jugar amistosos abans de triomfar al FC Sète-, cap francès va jugar un partit oficial amb el Barça en mig segle, del 1918 al 1965, quan va fer-ho el migcampista alsacià Lucien Muller, fitxat curiosament del Madrid. I després de Muller, 30 anys esperant fins a Laurent Blanc (1996-1997), Christophe Dugarry (1997), Frédéric Déhu (1999-2000), Richard Dutruel (2000-2002), Emmanuel Petit (2000-2001), Philippe Christanval (2001-2003) i Ludovic Giuly (2004-2007). Pel mig, Ludovic Sylvestre, que encara juga al Red Star de la segona divisió francesa, va debutar en dos partits amb el primer equip provinent del filial, el 2006.

L’explosió francesa va arribar després dels gols de Giuly, segurament el primer francès que triomfava al Camp Nou. El 2006 va arribar Lilian Thuram, i el 2007 Thierry Henry i Éric Abidal. Amb ells el Barça va començar a gaudir dels jugadors provinents de l’altra banda dels Pirineus i es va convertir en l’equip blaugrana més afrancesat de tots els temps. Digne, Mathieu i Umtiti, que aquest cap de setmana han jugat tots tres de titulars, s’encarreguen de mantenir alta la bandera francesa al Camp Nou.