'More than a club', el lema del mosaic el dia del Barça-Juve

El Barça, com sol ser costum els dies importants, ha preparat un mosaic de cara al partit contra la Juve. En aquesta ocasió, el lema és ' More than a club' (més que un club), una frase que es podrà llegir a la grada lateral del Camp Nou en anglès. Serà un mosaic e més de 90.000 cartolines en colors blaus, granes i grogues. També es podrà llegir la paraula ' Barça' en els dos gols de l'estadi.