El Barça necessita una sacsejada

Cares llargues i serioses i poques ganes de fer broma. Qualsevol derrota fa mal, però si és contra el Reial Madrid i al Camp Nou encara més. I si fa la sensació que el rival ha sigut superior i que té les de guanyar en els pròxims duels, encara pitjor. Al vestidor blaugrana -com a tot el barcelonisme- la derrota en l’anada de la Supercopa d’Espanya no està sent fàcil de digerir.

L’equip va tornar a la feina després de caure 1-3 a casa contra un rival que va jugar els últims minuts amb deu homes. El projecte d’Ernesto Valverde, encara tendre després d’un mes escàs de treball, va topar contra un Reial Madrid que ha agafat velocitat de creuer i que ja no té por de jugar ni contra el Barça ni a Can Barça.

Al vestidor no fan volar coloms. Saben que remuntar és una quimera, pel marcador i per l’entitat del rival. Però el que sí que poden fer és millorar la imatge. No és que fos un mal partit del Barça, que va disposar d’ocasions per empatar. “El marcador va ser ampli, però penso que podem rescatar algunes coses del joc. Perquè vam fer un bon partit i vam tenir les nostres ocasions. Però amb això, contra el Madrid, no n’hi ha prou”, analitzava l’entrenador.

Un Madrid més rodat

“Ells porten més temps entrenant-se, més partits... però no és excusa. Cal treure les conclusions de qualsevol partit i procurar millorar”, deia Sergio Busquets, que també serà l’encarregat de parlar aquesta tarda en la prèvia del partit de tornada de la Supercopa. “El partit va ser igualat, però les jugades al contraatac van marcar la diferència”, afegia Andrés Iniesta. Després de perdre a casa els capitans van ser els que van sortir a donar la cara.

Però no es va parlar només de futbol. També de fitxatges. Al vestidor tenen la sensació que l’equip necessita renovar-se i que és imprescindible fer noves incorporacions. “L’equip no necessita fitxatges perquè hagi perdut contra el Madrid, els necessita perquè cal renovar-se. I toca fer-ho, tant sí com no”, deia Busquets amb contundència. “No m’agrada parlar de fitxatges, tot i perdre. Però hi haurà canvis a l’equip”, afegia Valverde. “Tenim temps fins al 31 d’agost i el club buscarà fer un equip altament competitiu”, tancava Iniesta. Abans del partit Gerard Piqué també va insistir que calien reforços.

Hi haurà dos fitxatges més

Fonts de la Ciutat Esportiva confirmen que la secretaria tècnica farà cas als precs dels futbolistes. De fet, hi han estat treballant tot l’estiu, i ahir mateix es va anunciar la incorporació de Paulinho, un migcampista defensiu que dijous serà presentat com a nou futbolista blaugrana, després de pagar 40 milions d’euros al Guangzhou Evergrande japonès. El problema, i d’aquí els nervis en el famós entorn, és que encara no han pogut concretar les incorporacions principals i que tot plegat s’ha ajuntat amb el comiat de Neymar i la derrota a la Supercopa. “Arribaran els reforços, però les negociacions són complicades i s’allarguen”, expliquen des dels despatxos de Can Barça.

Després de Semedo i Paulinho, i de recomprar Deulofeu, el club confia que la setmana que ve podrà tancar les incorporacions de Coutinho i Dembélé, els dos noms que són a l’agenda de la secretaria tècnica.

En paral·lel també hi podria haver alguna baixa destacada, sobretot al mig del camp, la posició més poblada de la plantilla. A banda de la decisió de deixar sense dorsal Sergi Samper, els últims dies s’ha especulat amb una possible sortida de Sergi Roberto, que té una clàusula de rescissió de 40 milions d’euros. Segons ha pogut confirmar l’ARA, el migcampista de Reus està visiblement molest per la incorporació de Paulinho, un futbolista que ocupa una posició que li pot barrar el pas al primer equip. Per ara, però, el seu futur segueix lligat al Camp Nou.