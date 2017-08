El Barça es reinventa amb Dembélé

Ara fa una mica més de tres anys, Ousmane Dembélé jugava en camps de regional amb el filial del Rennes. Nascut a la zona de Normandia i fill d’un malià i una francesa, filla a la vegada d’un maurità i una senegalesa, aquest jove extrem havia sigut descobert pel Rennes bretó, que el va fer entrenar amb el seu primer equip. El 2015 el tècnic Philippe Montanier va decidir que encara era massa jove per quedar-se a Primera i va proposar cedir-lo a un club de Segona o Tercera. Dembélé, però, es va revoltar afirmant que es volia quedar al Rennes, i va sortir-se amb la seva. Pocs mesos després es revoltava per segon cop reclamant un augment de sou o poder marxar, ja que tenia ofertes del Red Bull Salzburg i el Benfica. Finalment, el 2016, el Borussia Dortmund el va comprar per 15 milions.

Tres anys després de jugar a regional i 12 mesos després de costar 15 milions, Dembélé es va convertir en el fitxatge més car de la història del Barça. El club català va anunciar l’acord amb el Borussia Dortmund per 105 milions d’euros més variables. El jugador firmarà per a les pròximes cinc temporades i tindrà una clàusula de rescissió de 400 milions d’euros. Dembélé, que ahir ja piulava a les xarxes missatges d’amor al Barça, arribarà demà a Barcelona i dilluns passarà el reconeixement mèdic.

“Està preparat per fer el salt al Barça i triomfar, però el preu és sorprenent. La culpa no és seva, és el mercat. Caldrà veure si aconsegueix estar centrat, quan es paga tant per tu pot costar”, afirma Montanier, l’extècnic de la Reial Societat, que va fer debutar Dembélé a Primera amb el Rennes. “És un noi que vol triomfar i no ho ha amagat mai. Ens ho va deixar clar al Rennes, quan ens va dir que volia ser part del primer equip quan era un nen. Quan ha rebut ofertes de clubs grans, ha triat marxar, vol anar ràpid, ja que sap que està a punt”, afegeix Montanier, que no dona gaire importància al fet que s’ha declarat en rebel·lia tant al club bretó com al Borussia Dortmund. En la seva única temporada al Borussia, Dembélé, que portarà el dorsal número 11, va marcar 10 gols i va repartir 22 assistències.

Més de 35 milions dels que cobrarà el Borussia Dortmund, de fet, aniran a la butxaca del Rennes, en qualitat de club formador. Ahir el Borussia va acabar de tancar els petits detalls d’un acord perfilat dijous a Mònaco, quan es va pactar que, per primer cop a la història, el Barça pagaria més de 100 milions per un futbolista. En concret, 105 milions. Una xifra que serà superior amb el pas del temps, ja que s’han inclòs unes variables al voltant dels 40 i els 45 milions d’euros, en funció de partits jugats, gols marcats o títols aconseguits. A Dortmund es donava per fet que, amb el pas del temps, el fitxatge li haurà costat al Barça més de 125 milions.

Valverde, satisfet

El fitxatge permet a Ernesto Valverde reforçar una posició on Deulofeu intentava consolidar-se. “És un jugador que ens garanteix profunditat, l’havíem perdut i la necessitàvem. Pot jugar a les dues bandes i de davanter centre. És ràpid, profund i tècnic. Esperem que aporti moltes coses, perquè tenim molta il·lusió amb ell. És un fitxatge del club. Soc l’entrenador i em demanen la meva opinió, però el fitxatge no és meu ni del director esportiu, és un fitxatge de tots. La seva trajectòria és impressionant, té molta qualitat. Crec que està preparat per a aquest repte”, deia Valverde, que es va queixar de l’actual tendència del mercat: “Ja sabem com estan les coses. Sembla que tots els clubs fitxaran els jugadors més cars de la seva història perquè els preus s’han disparat arran de la clàusula de Neymar”, afegia Valverde, que podria fer debutar Dembélé al derbi contra l’Espanyol del 9 de setembre.

Dembélé serà el quart fitxatge del Barça aquesta temporada després de Deulofeu, Nélson Semedo i Paulinho. I pot no ser l’últim: el Barça confia encara tancar Philippe Coutinho. El brasiler no va entrar de nou a la convocatòria del Liverpool, i el Barça segueix treballant per tancar una operació que podria acostar-se, o superar, a les xifres pagades per Dembélé.

“Cal adaptar-se al mercat, no tens cap altre remei, encara que no t’agradi”, es deia des del Barça en referència a la xifra final de milions que es podria gastar l’entitat en un sol període de fitxatges. Sumant les operacions de Semedo (30 milions), Paulinho (40 milions), Deulofeu (12 milions) i Dembélé (105 milions, en espera de les variables), el Barça pot acostar-se als 300 milions si finalment arriba Coutinho. Un mercat tan esbojarrat que, per curar-se les ferides abans de fer-se mal, el Barça va posar-li a Dembélé una clàusula de 400 milions d’euros. I tot, per un noi que fa dos anys valia menys de 10 milions.