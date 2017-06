El Barça s'uneix a l'ACNUR per ajudar els refugiats

El Barça, a través de la seva fundació, s'ha unit a l'ACNUR per ajudar els refugiats. Què pot fer el club per als menors que han hagut de marxar del seu país? És la pregunta que es van fer als despatxos del Camp Nou després de l'èxit de la campanya per ajudar els refugiats sirians que es va engegar el 2015. Una iniciativa, però, que va ser incompleta perquè havia d'ajudar les persones que havien d'arribar a Catalunya des de Síria i, finalment, per les traves governamentals, van ser pocs els que van aterrar aquí.

El club blaugrana ha tirat endavant la campanya #signandpass, una aliança del Barça amb l'ACNUR per als pròxims 3 anys. "No és una campanya, és la campanya", ha sentenciat el president Josep Maria Bartomeu, que ha avançat que l'acord permetrà col·laborar en països com Grècia, Itàlia i Síria. Neymar i Messi apareixen al vídeo de la campanya, que pivota entorn de la pilota i el concepte de passada.

"Gràcies al futbol, nens desarrelats troben el seu lligam amb el món", ha explicat l'alt comissionat de l'ACNUR, Filippo Grandi, que ha remarcat que "més de la meitat" dels desplaçats són nens. "Tots els camps de refugiats que he visitat, a qualsevol lloc del món, tenen un camp de futbol", ha dit Grandi.

A l'acte hi ha assistit Paulo Amotum Lokoro, atleta que va participar als Jocs de Río sota la bandera de l'equip de refugiats. "Gràcies a l'esport vaig ser reconegut com a persona, no com a refugiat", ha dit aquest jove que va haver d'abandonar Sudan del Sud per culpa de la guerra i que va haver de viure en un camp de Kenya. Allí va descobrir l'esport. "Córrer és el que m'ha mantingut amb vida", ha explicat Lokoro.