El Barça es juga la supervivència contra qui millor el coneix

El Barça es jugarà la seva supervivència a l’Eurolliga en una de les pistes més complicades del continent. I ho farà contra l’entrenador que més coneix els blaugranes. L’equip de Georgios Bartzokas visita l’OAKA d’Atenes (19.45, Esport3), la pista del Panathinaikos de Xavi Pascual, amb la necessitat imperiosa de guanyar per no dir pràcticament adeu a les opcions de classificar-se entre els vuit millors d’Europa i accedir als play-off. Els grecs, juntament amb l’Estrella Roja i el Darussafaka Dogus d’Istanbul, tenen dues victòries més que els catalans quan falten 12 jornades per tancar la lliga regular: el Barça acumula 8 triomfs i 10 derrotes fins ara.

Perdre, per tant, a la pista grega seria allunyar-se encara més de l’ objectiu d’aquesta temporada. “Cada partit que juguem en aquesta segona volta és una final i per fer un salt de qualitat hem de guanyar també els partits fora de casa”, resumia taxatiu el tècnic blaugrana abans de viatjar fins a Atenes. En els vuit partits a domicili d’aquesta Eurolliga, el Barça només ha aconseguit dues victòries; l’última, a la pista del Maccabi Tel Aviv, el 2 de novembre. Als catalans no tan sols els costa guanyar, sinó també ser competitius, ja que en molts dels duels lluny del Palau l’equip ha arribat als minuts finals sense opcions de guanyar. L’última derrota, sense anar més lluny, va ser a la pista del Brose Bamberg: els alemanys van esborrar el Barça superant-lo per 20 punts. Abans, l’equip català ja havia partit severs correctius a Moscou, contra l’intractable CSKA, líder de la lliga de la competició; a la pista del cuer, el Galatasaray; o en la visita al Pireu, quan van caure anotant només 52 punts contra l’ Olympiakos.

Torna Perperoglou

Bartzokas ha pogut preparar amb més calma de l’habitual el duel contra Pascual, ja que el conjunt blaugrana va tenir descans aquest cap de setmana, sense partit d’ACB. L’expedició catalana va marxar cap a Grècia sense el lesionat Brad Oleson, però amb la notícia positiva de la recuperació de Stratos Perperoglou, que estava fora de les pistes des del 20 de desembre, quan va tenir una punxada al bessó de la cama esquerra. Qui encara no jugarà contra els grecs és l’última incorporació de l’equip, el jove senegalès Moussa Diagné. En canvi, un dels referents a la pintura serà Vítor Faverani, que en la seva estrena com a blaugrana dijous passat contra l’Anadolu Efes va aportar 18 punts i 8 rebots. “Som el Barça i podem guanyar a la pista de qui sigui. Hem de fer un pas endavant”, va reconèixer el brasiler, que contra el Panathinaikos haurà d’aturar Ioannis Bourousis, un pivot dominant amb passat a l’ACB, al mateix Barça, al Madrid i al Baskonia.

El màxim perill del conjunt de Pascual, però, arriba des de fora, amb Mike James -ex del Baskonia també- i Nick Calathes, el jugador que marca el ritme de l’equip i que sap aprofitar-se de les situacions de bloqueig directe al rival. Un cop jugui a Atenes, el calendari ja no s’atura. Divendres rep el Baskonia a l’Eurolliga, i tot just dos dies després, torna a enfrontar-se als bascos en ACB.

Bartzokas justifica l’arribada de Diagné

El tècnic blaugrana va justificar l’arribada de Moussa Diagné, un pivot cedit fins ara al Fuenlabrada. La setmana passada, Bartzokas va anunciar que el Barça no fitxaria cap jugador per complementar el joc interior de Tomic i Faverani, però tot just quatre dies després de les seves paraules s’oficialitzava el retorn del senegalès. “Jo mai menteixo”, va assegurar el grec, que va explicar que l’arribada d’un nou pivot es va decidir després de la lesió de Brad Oleson. “Diagné és un jove que encaixa en la nostra filosofia”, va defensar Bartzokas, que creu que, tot i jugar en posicions diferents, la presència de Diagné pot ajudar als “entrenaments” i a l’hora de no fer canviar de posició altres jugadors.