El Barça també juga el derbi de Madrid

La Lliga passa pel Santiago Bernabéu. El Reial Madrid rep l’Atlètic de Madrid, un equip que ha sigut capaç de guanyar els tres últims derbis que ha jugat contra els blancs fora de casa a la Lliga, en un duel clau tot just dues setmanes abans del clàssic contra el Barça. És un derbi marcat en vermell al calendari blaugrana, ja que es tracta d’un partit en què el Madrid es podria deixar punts perfectament. I el Barça, més enllà de guanyar els seus partits i el pròxim clàssic, necessita una ensopegada madridista. “La Lliga, avui, passa per Màlaga i res més, perquè si no guanyem a Màlaga la cosa es complica. Els comptes de la lletera estan molt bé, però es compleixen molt poques vegades. Si no guanyem els punts contra el Màlaga, els rivals ho tindran molt més fàcil”, deia ahir Luis Enrique, contradient Andrés Iniesta, que va dir que el títol es decidirà d’aquí dues setmanes al Santiago Bernabéu.

El Barcelona visitarà el Màlaga a La Rosaleda (20.45 hores) després del derbi de Madrid, en un partit en què faltaran els sancionats Gerard Piqué i Ivan Rakitic. “Veig els meus jugadors capacitats per guanyar els vuit partits, però també hi ha altres equips que poden guanyar-los tots. Això és un parany perillós. L’objectiu és guanyar els que queden, però és evident que serà difícil”, va dir Luis Enrique, que en ser preguntat sobre si tenia la intenció de mirar el partit del Santiago Bernabéu va bromejar: “Segurament em miraré el partit, si no estic fent la migdiada a l’hotel de Màlaga, que també pot ser, i així un no pateix tant”.

El Barça visita un rival que a la primera volta ja li va clavar un ensurt, ja que va aconseguir un empat al Camp Nou que va donar pas a alguns dels pitjors moments del campionat. Amb aquell partit, els blaugranes van encadenar tres empats seguits a la Lliga (Màlaga, Reial Societat i Reial Madrid), que van complicar les aspiracions de revalidar el títol. Ara la situació és molt diferent, amb un Barça en plena forma després de golejar el Sevilla al Camp Nou (3-0) amb un primer temps a un nivell molt alt. El Màlaga d’ara també és molt diferent, ja que ha canviat de tècnic dos cops. Ja han passat per la banqueta malaguenya Juande Ramos, el Gato Romero i finalment Michel, que va veure com els seus deixebles aconseguien dimecres al camp de l’Sporting de Gijón un triomf clau per allunyar-se del descens (0-1).

L’absència de Piqué i Mascherano no hauria de portar grans problemes per a un Barça que viu un moment dolç, malgrat que ha perdut punts en partits en què ha fet rotacions, com contra l’Alabès del Camp Nou i en la derrota a Riazor contra el Deportivo. El Barça fins i tot podria mantenir el 3-4-3, encara que amb el canvi de Piqué dimecres en el segon temps Luis Enrique va ordenar una recomposició del dibuix per recuperar el 4-3-3 amb dos laterals, Digne i Sergi Roberto. Si Luis Enrique opta per aquest últim dibuix, el lateral Jordi Alba podria recuperar la titularitat, posada en quarantena en els últims partits per l’opció de jugar amb tres centrals. La lesió de Rafinha -que es perdrà el que queda de temporada-, a més de la d’Arda Turan i la sanció de Rakitic, torna a obrir la possibilitat que Denis Suárez i André Gomes puguin recuperar la titularitat, si és que Luis Enrique vol donar a Andrés Iniesta un descans perquè estigui a to per al partit de dimarts contra el Juventus.

Retrobament amb Sandro

“El Barça no falla mai. Pot passar per moments complicats, com és normal, però aquests jugadors són fiables, ambiciosos”, ha dit aquesta setmana el davanter canari del Màlaga Sandro, que jugarà contra els seus excompanys just després de marcar el primer gol un cop retornat als terrenys de joc ja recuperat d’una lesió. “Sempre és especial, però el meu repte és ajudar a garantir la permanència”, va dir. El Màlaga, que venia de sis partits sense guanyar, és a vuit punts del descens i intentarà certificar la permanència a casa, on no guanyen des del 20 de febrer, quan van superar el Las Palmas. De fet, des que li va clavar un 5-1 al Barça l’any 2003, el Màlaga ja no ha derrotat més els catalans a casa.

Zidane no garanteix que segueixi

El partit del Barça arribarà després del derbi entre el Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid al Santiago Bernabéu (16.15 h, beiN la Liga), un derbi marcat per la transcendència que pot tenir per al futur de la Lliga i per les declaracions de Zinedine Zidane en una roda de premsa que havia de ser tranquil·la. Si Luis Enrique anunciava el mes passat que no seguiria a la banqueta del Barça la temporada vinent, Zinedine Zidane va sorprendre posant en dubte la seva continuïtat al Madrid. “La temporada vinent? No estic preparant res, no tinc clar si seguiré”, va deixar anar el tècnic blanc la vigília del derbi.

Zidane, que té tots els futbolistes disponibles menys el lesionat Varane, va afirmar que ara mateix només el preocupa el següent partit. Un derbi d’alt voltatge que, si guanya el Madrid, significaria fer un pas de gegant per començar a tenyir la Lliga de blanc. A banda de la motivació intrínseca que suposa jugar un derbi, l’Atlètic arriba a la cita en el millor moment de la temporada. Els matalassers sumen cinc victòries consecutives a la Lliga i han aconseguit 30 punts dels últims 39 possibles. La bona dinàmica matalassera des que va començar el 2017 es veu reforçada per les paraules del seu jugador estrella, Antoine Griezmann. El davanter francès va dir dijous que “confia” en els seus companys i en el seu entrenador i que per això es veu “favorit” per guanyar el derbi. Els precedents dels últims anys al Bernabéu reforcen la confiança de Griezmann: 0-1, 1-2 i 0-1 des de l’última victòria blanca (2-0), el desembre del 2012. Tot i això, l’últim enfrontament entre els dos conjunts -el corresponent a la primera volta- va acabar amb un contundent 0 a 3 favorable al Reial Madrid.

Simeone, el tècnic de l’Atlètic, va confirmar la baixa de Kevin Gameiro, que no s’ha recuperat d’una tendinitis a l’adductor esquerre que arrossega des de principis de març. Tampoc seran al partit els també lesionats Gaitán, Vrsalijko, Tiago, Augusto i Moyá.