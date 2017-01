El Barça tanca la porteria amb pany i forrellat

Per segon partit consecutiu, el Barça no va rebre gols. “L’esforç defensiu de l’equip ha sigut magnífic, no rebre gols era clau. S’ha vist un Barça molt sòlid en defensa. Quan la Reial mantenia la pressió alta, sempre hem aconseguit jugar on calia fer-ho”, deia satisfet Luis Enrique, que va lloar la feina feta pels seus jugadors sense la pilota, com ja havia fet l’últim cap de setmana contra el Las Palmas, ja que es van tancar “els espais per on la Reial podia fer mal”. El 0-1 de fet, era tot just el sisè partit aquesta temporada fora de casa sense rebre gols d’un Barça que de mica en mica millora les sensacions i les estadístiques defensives. “El Barça m’agrada quan no tenim la pilota, que es recupera ràpid. L’actitud i la intensitat dels jugadors ha sigut espectacular en un estadi on tothom sap que sempre ens costava molt”, afegia satisfet un Luis Enrique que va repartir elogis entre els seus homes.

“Tot l’equip s’hi ha esforçat molt, calia fer-ho, ja que ells juguen amb molt caràcter”, deia Sergio Busquets, que va jugar molts cops de cara a la seva porteria, per connectar amb Jasper Cillessen, que va jugar un dels millors partits des que va arribar al Barça, malgrat que no li van xutar ni un sol cop a porteria. L’internacional holandès, més que fer de porter, va ser el primer defensa, amb un pes important en la sortida de pilota. Quan calia, treia la pilota en llarg per superar l’agressiva pressió dels bascos. En 19 ocasions, Cillessen va enviar la pilota directament al davanters i en vuit ocasions, Suárez i Neymar van aprofitar el xut de l’exjugador de l’Ajax. Però altres cops, Cillessen tocava la pilota en curt. Sempre entenent què calia fer. “Quan un rival té la capacitat de pressionar tots els teus homes, tenir un porter amb aquesta capacitat per colpejar la pilota en llarg és clau. En Jasper prové d’una cultura esportiva on treure la pilota jugada és normal i, per tant, sap entendre el joc. Ha sigut magnífic en la sortida de pilota en un estadi on cal ser molt precís, ja que la gespa d’ Anoeta sempre és molt ràpida i et posa a prova”, reconeixia Luis Enrique sobre Cillessen, que va sumar el segon partit titular sense rebre un gol. L’anterior va ser en copa contra l’Hèrcules.

L’holandès, però, va tenir una guàrdia de luxe. Umtiti, malgrat que va perdre dues pilotes clares en el primer temps, va aconseguir calmar-se, i va jugar un partit molt dur, amb molts cops de William José. Però la seva parella amb Piqué va ser clau per treure la pilota de manera neta. Els dos, però, també van controlar l’espai aeri dins de la seva àrea, acompanyants als laterals per Digne i un Sergi Roberto que va complir amb encert les tasques encomanades. “Avui era important tenir la possessió lluny de la porteria per evitar que ens fessin mal. Defensivament, s’ha vist una versió bona de l’equip. Amb els jugadors que tenim en atac, si la defensa no rep gols és un bon senyal. Ells tenen un bon joc aeri i hem defensat bé les seves centrades. És el camí que cal seguir”, va dir el reusenc, que va tornar a jugar després d’haver estat descartat el dia de Las Palmas.