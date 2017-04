El Barça tensa la corda i farà viatjar Neymar a Madrid

Els advocats i els assessors jurídics del Barça van fer més hores que els jugadors el dia abans del clàssic. En una nova jornada llarga amb trucades, missatges i comunicats, el Barça va respondre al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) afirmant que continua esperant la resolució del TAD al recurs presentat divendres. És a dir, que encara no tanca la porta a poder fer jugar Neymar. La idea del club, ahir a la nit, era convocar el brasiler i fer-lo viatjar amb els seus companys a Madrid, malgrat que el club s’exposa a una situació complicada: el Barça creu que té base argumental i legal per fer jugar Neymar si no arriba abans un comunicat del TAD on es confirma la sanció o que s’atorga la cautelar. Però a la vegada, malgrat que el club defensa que té la raó, al Barça fa por pensar en un escenari on es faci jugar Neymar, es guanyi, però el partit es perdi després als despatxos per haver fet jugar un futbolista sancionat.

La decisió final, doncs, es prendrà aquest matí, però el comunicat del Barça de les sis de la tarda, molt dur amb el TAD, deixava clar que el club es considera menystingut. La directiva vol oferir imatge de força, de defensa dels seus interessos, i la presència de Neymar a la convocatòria sembla probable. “Estem preparats per jugar amb Neymar i sense Neymar”, es va limitar a dir el tècnic, Luis Enrique. J ordi Mestre,el vicepresident esportiu, va afirmar que "no tenim cap comunicació oficial del TAD, i per tant, Neymar viatjarà".

El president del Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD), Enrique Arnaldo, va firmar un comunicat ahir relatiu a la sanció de Neymar, on afirmava que la documentació del Barça per demanar un recurs a la sanció va entrar a les 16.08 de divendres, “quan havia conclòs la seva reunió setmanal”, cosa que va fer enfadar el club, ja que afirmen que no han rebut mai informació sobre l’horari de la reunió. Arnaldo va afegir que va intentar convocar una nova reunió extraordinària per a dissabte, però que no ho va poder fer “a causa dels requisits de convocatòria prèvia”. És a dir, que no va poder localitzar tots els altres membres del TAD. Arnaldo, però, recordava al Barça que la sanció “és d’execució immediata” excepte si concedeixen la cautelar, una mesura que el club blaugrana no ha sol·licitat. “El recurs no sol·licita cap mesura cautelar, si bé demana al Tribunal que declari la plena disponibilitat del jugador per disputar el partit”, defensa el cap visible del TAD, que recorda que un recurs “no atura l’execució de la sanció”.

El Barça, però, va respondre hores després afirmant que considerava que el comunicat d’Arnaldo era l’opinió del president i, per tant, no tenia valor: “El club sol·licita al TAD que dicti una resolució i que, en el cas que es confirmi la sanció del jugador, atorgui subsidiàriament la seva suspensió cautelar”. Si el TAD es manifesta en un sentit o en un altre, l’escenari s’aclarirà. En cas contrari, el Barça jugarà amb foc si fa jugar Neymar al Bernabéu.