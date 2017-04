Luis Enrique: "Veig els meus jugadors capacitats per guanyar els vuit partits de Lliga"

L'entrenador del Barça, Luis Enrique, ha emfatitzat avui que el títol de Lliga passa per guanyar a Màlaga, i ha assegurat que no pensa en el clàssic que el seu equip disputarà d'aquí dues setmanes al Santiago Bernabéu. En la roda de premsa prèvia al partit que demà (20.45 hores) disputarà a la Rosaleda, el preparador asturià ha admès que veu el seu equip capacitat per guanyar els vuit partits de la Lliga que queden, si bé ha precisat que el Reial Madrid, líder de la competició, també pot aconseguir-ho.

"La Lliga, a dia d'avui, passa per Màlaga i res més, perquè si no guanyem a Màlaga la cosa es complica. El conte de la lletera està molt bé, però es compleix molt poques vegades. Si no guanyem els punts contra el Màlaga els rivals ho tindran molt més fàcil", ha recordat. Així ha estat com Luis Enrique ha respost quan se li ha preguntat si, com el seu deixeble Andrés Iniesta, considera que el títol es decidirà d'aquí dues setmanes al Santiago Bernabéu.

En aquest sentit, ha precisat que "els duels de directes poden ser decisius", però ha insistit que tot passa per sumar els tres punts contra el Màlaga, un equip que, segons ha dit l'entrenador blaugrana, sempre els ha posat "en dificultats" malgrat els canvis a la banqueta durant l'última temporada. "Veig els meus jugadors capacitats per guanyar els vuit partits, però també hi ha altres equips capacitats per guanyar-los tots. Això és un parany perillós. L'objectiu és guanyar els que queden, però és evident que serà difícil", ha afegit.

Abans de jugar el partit contra el Màlaga, al Santiago Bernabéu es viurà el derbi entre el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, un duel que, segons Luis Enrique, els dos equips encaren amb "les mateixes" probabilitats de guanyar. "Segurament veuré el partit, si no dormo la migdiada, que també pot ser, i així un no pateix tant", ha fet broma l'entrenador culer.

Sobre l'estat en el qual arriba el seu equip al tram decisiu de la temporada, ha reconegut que són on volien –"en disposició de guanya r els tres títols", ha recordat–, encara que ha enviat un missatge de "tranquil·litat" en afirmar que "no hem guanyat res i tampoc hem perdut res".

En qualsevol cas, ha defensat la seva política de rotacions i ha enviat missatge irònic a Massimiliano Allegri, el tècnic del Juventus, rival dels blaugranes en els quarts de final de la Lliga de Campions. "Jo li recomanaria que Higuaín, Manzukic i Cuadrado no juguessin contra el Barça per centrar-se a la Lliga, però crec que no em farà cas", ha fet broma entre rialles sobre el partit de dimarts que ve.

En qualsevol cas, Luis Enrique tampoc no afronta el partit contra el Màlaga, on no podrà comptar amb els sancionats Gerard Piqué i Ivan Rakitic, com una prova prèvia a l'anada dels quarts de final de la màxima competició europea.

"Són dues competicions diferents més enllà del puzle que hagi de fer per afrontar totes les competicions amb garanties. Sabem el risc que té no centrar-se en la Lliga", ha asseverat.

Un dels noms propis de la roda de premsa ha estat el de Neymar da Silva, que durant els últims tres partits ha hagut de canviar-se les botes. Preguntat per si aquesta repetida acció pot afectar d'alguna manera el rendiment del seu equip, Luis Enrique ha reconegut que té incidència en el joc, però ha precisat que el davanter brasiler "no se les canvia perquè li vingui de gust". "Prefereixo que estigui un minut fora que no estigui 89 minuts amb molèsties per culpa de les botes, però és un risc que intentarem evitar", ha dit per acabar.