Bartomeu declina responsabilitats davant del jutge pel cas dels columbaris

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha declinat davant el jutge qualsevol responsabilitat en la fallida creació d'un columbari, per part de l'empresa Giem Holding Unik, a les instal·lacions del club, assumpte pel qual, juntament amb l'exdirectiu Toni Freixa, està sent investigat per un presumpte delicte d'estafa. S'intenta esclarir si el club sabia que el projecte, que havia d'instal·lar-se als voltants del Camp Nou, no podria realitzar-se abans de fer-se (i pel que hauria rebut un milió d'euros de l'empresa impulsora del mateix).

Bartomeu ha declarat aquest dilluns davant el titular del Jutjat d'Instrucció 7 de Barcelona, que també ha interrogat un representant legal del Barça, Román Gómez Ponti, ja que el club està sent també investigat en el cas com a persona jurídica. Segons han explicat fonts judicials, Bartomeu ha assegurat a la seva declaració com a investigat que el conveni per a la creació del columbari es va realitzar el 2012 i que ell no el va signar.

El president barcelonista ha defensat que eren els serveis jurídics del club els encarregats del seguiment del conveni i de les renovacions posteriors, en les quals quedaven recollides les dificultats que tenia el projecte.

Una querella contra el Barça

Després de Bartomeu, ha declarat davant el jutge Gómez Ponti, que ha dit que el contracte entre el club i Giem Holding estipula que competeix a l'empresa tramitar les llicències urbanístiques per fer possible la construcció del columbari.

El representant del Barça ha manifestat que es van signar pròrrogues del conveni perquè l'empresa era coneixedora del problema amb la modificació urbanística necessària per obrir un columbari a les instal·lacions barcelonistes. També ha posat en coneixement del jutge que l'empresari denunciant els va amenaçar amb una querella si el club no pagava ala seva empresa tres milions d'euros.

Una pretensió a la que Bartomeu i el Barça van refusar accedir.

A principi de maig, aquest jutjat va citar a declarar com a investigats el Barça i Bartomeu després de la querella presentada per José Huertas, un dels titulars de Giem Holding Unik, en considerar que va ser enganyat pel contracte entre l'empresa i el club per impulsar la construcció d'un espai memorial, perquè els responsables del Barça sabien que aquest projecte era inviable.