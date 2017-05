Bartomeu, sobre la possibilitat de dimitir abans d'hora: "No tenim ni la més mínima intenció de fer-ho"

Davant poc més 150 senadors, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha fet un discurs per defensar la manera de fer de l'actual junta directiva. I ho ha fet amb tres grans eixos: l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, els afers judicials i el model futbolístic, que alguns posen en dubte. Quan feia referència a la situació judicial, especialment al cas Neymar, Bartomeu ha llançat el missatge que volia traslladar a l'opinió pública: no pensa dimitir. "Ni la més mínima intenció de fer-ho. No som d'aquesta mena. Ens sentim legitimats per seguir treballant. Tenim molta força per fer-ho", ha assegurat.

Un dels temes que més ha tractat és el polític, ja que Catalunya "està vivint un dels moments més decisius" de la seva història. "Som conseqüents amb la història del nostre club", ha admès el president blaugrana sobre l'adhesió del club a la convocatòria d'un referèndum a Catalunya. "En cap cas s'ha d'interpretar com una posició del club en una posició o una altra", ha dit el màxim mandatari culer, que ha assegurat que posicionar-se a favor del 'sí' a la independència o en contra seria una "irresponsabilitat". "Hem de ser molt curosos amb tothom", ha afegit Bartomeu, que ha reconegut pressions de tot tipus. "Hem rebut pressions de tota mena per tal de manifestar-nos en un sentit o un altre", ha explicat. "El Barça el que no ha de fer és partidisme, no pot prendre partit en una opció o una altra. Posicionar-se a favor del referèndum no és partidisme, és catalanisme i barcelonisme", ha sentenciat abans de dir que hi ha una "tendència caïnita" molt catalana i culer.

També hi ha hagut temps per a la parcel·la esportiva. "No haurà estat una temporada d'èxits, però això és futbol", ha dit sobre l'actual situació esportiva. "Estem treballant per allargar l'era guanyadora del Barça. El club des de fa temps treballa en la planificació de la temporada", ha traslladat als senadors, els socis més antics de l'entitat.