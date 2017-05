Punt final a l'acció de responsabilitat contra Laporta

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha anunciat que posa "punt i final" a l'acció de responsabilitat contra Joan Laporta. El club no acudirà al Tribunal Suprem per recórrer la decisió dels magistrats de l'Audiència de Barcelona, que van exonerar Laporta i els altres quatre exdirectius contra els qui seguia la causa.

"No comparteixo moltes de les anàlisis de les últimes hores, qualificant de bons i dolents uns i altres", ha dit Bartomeu, que ha volgut deixar clar que, segons el club, la sentència de l'Audiència de Barcelona confirma que el mandat de Laporta va acabar amb pèrdues. "La sentència confirma que el mandat del 2003 al 2010 va acabar amb pèrdues", ha assegurat el màxim mandatari culer, que ha remarcat que la resolució confirma que durant l'últim any de mandat de Laporta hi va haver pèrdues. "És inqüestionable", ha sentenciat. "El Barça no es pot permetre perdre diners, i si els perdem, els hem de retornar", ha dit.

La relació amb Rosell

"Si es confirma algun supòsit, seria una decepció, perquè el Barça es va beneficiar dels contactes de Sandro Rosell", ha dit Bartomeu, que ha assegurat que el club no està implicat en aquest procés judicial contra l'expresident, acusat de pertànyer a una organització criminal en el marc d'una investigació que ha portat Rosell a la presó de Soto del Real de Madrid, amb presó sense fiança. "Si la causa acaba afectant el club, cosa que jo no crec en absolut, actuaré amb conseqüència", ha dit.

En el seu discurs, Bartomeu ha defensat Rosell, almenys, fins que s'acabi la investigació que duu a terme l'Audiència Nacional. "Decebut, no, en absolut. Em sap molt greu. Esperem que no es confirmi res del que surt. És un amic, meu personal. Tot i que pensem que és impossible, si es confirma que afecta el Barça, ens personaríem com a part afectada", ha explicat.

De fet, el Barça ja ha revisat els contractes de patrocini en els qui havia comissions dels anys 2010 i 2011, per verificar que no apareix Sandro Rosell. El club assegura que, amb la informació que ha pogut contrastar, són contractes ben fets, sense implicació del que llavors era president de l'entitat.

A la sala hi eren la majoria dels directius, amb els vicepresidents Jordi Cardoner, Jordi Mestre, Carles Vilarrubi i Manel Arroyo al capdavant. A segona fila, escoltant les paraules de Bartomeu també s'hi asseien el CEO del club, Òscar Grau, el cap dels serveis jurídics, Roman Gómez Ponti, el secretari tècnic, Robert Fernández, el responsable d'esports professionals, Albert Soler, el director de futbol, Raül Sanllehí, i el cap de Marca FCB, Guillem Graell.