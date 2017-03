Bartzokas: "No crec que tinguem gent dolenta al vestidor"

El tècnic del Barça Lassa Georgios Bartzokas no està passant un curs gens fàcil, entre mals resultats i lesions que han tocat el seu equip i tota l'estructura del bàsquet blaugrana. En la prèvia del partit contra l' Unicaja d'aquest dijous (21 h), ha deixat clar, però, que confia en la bona fe i professionalitat dels seus homes. "Estic donant tot el meu cor i temps per donar el màxim a l'equip. No crec que tinguem gent dolenta en el nostre vestidor. Són molt professionals i bona gent", ha assegurat quan li han preguntat si els jugadors li estan "fent el llit".

Malgrat les remotes opcions del seu equip per passar de ronda, el tècnic grec ha assegurat que afrontarà el duel contra Unicaja com si fos "molt important". Un dels reptes del preparador blaugrana, ha comentat, és "aconseguir que el Palau estigui amb l'equip, una cosa difícil veient com estem jugant". No li ha faltat autocrítica a un Bartzokas que insisteix que cal donar suport a l'equip per mantenir-lo positiu tot i les dificultats d'un curs "tant complicat". No podrà comptar ni amb Joan Carles Navarro ni amb Justin Doellman, que ja han començat a exercitar-se amb la resta del grup després de patir diferents lesions. "Els jugadors estan vivint molta pressió, però per estar en aquest equip, necessites superar totes aquestes situacions".