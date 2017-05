El Barça, el Madrid, l'Unicaja i el Baskonia amenacen amb la possibilitat d'abandonar la Lliga ACB

La reunió entre els 17 equips de la Lliga Endesa de bàsquet d'aquest matí no ha acabat bé. Els quatre conjunts que disputen l'Eurolliga, la principal competició europea de clubs, han topat amb els altres sobre el futur del model de la competició. El Barça, el Madrid, el Baskonia i l'Unicaja defensen reduir la Lliga a 14 equips per poder alliberar el calendari i ser més potents a Europa, però altres conjunts han defensat una Primera Divisió de 18 equips. Sobre la taula també hi havia propostes per deixar la Lliga en 16 equips o eliminar el 'play-off'.

Els quatre equips de l' Eurolliga, en veure que les seves opinions no eren majoritàries haurien arribat a amenaçar d'abandonar la Lliga. De fet, segons ha pogut saber l'ARA, el Barça ha estat un dels quatre clubs que ha defensat amb més força la necessitat de reduir la Lliga per tal de tenir un calendari similar a altres lligues, com la russa (10 equips), la turca (16) o la italiana (16). El Barça estava representat a la reunió per Albert Soler, director d'esports professionals, i Nacho Rodríguez. Tant el club català com el basc, amb el suport del Madrid i l'Unicaja, han obert la porta a trencar amb l'ACB i crear una lliga privada si la seva petició no és escoltada.

Aquesta temporada la Lliga tenia 17 equips, ja que el Melilla no va poder accedir a les condicions per jugar després del descens del Gipuzkoa. Els quatre clubs grans consideren que és una bona oportunitat per deixar la Lliga en 16 equips o 14. Els altres, en canvi, defensen una Lliga de 18.