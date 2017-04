El Bayern vol la seva particular remuntada al Bernabéu

El Reial Madrid i el Bayern Munic s’enfronten avui al Santiago Bernabéu en el decisiu partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions (20.45 hores, TV3). L’1-2 de l’anada deixa l’eliminatòria lleugerament decantada a favor de l’equip blanc, que ha passat de víctima històrica dels alemanys a ser el seu botxí habitual. Va eliminar-los la temporada del vuitè, el novè i el desè títol continental del club. Els de Zinédine Zidane intenten gestionar l’ambició i les ganes de tornar a trepitjar les semifinals amb molta precaució. “Hem de fer un gran partit, estar molt forts com sempre i intentar guanyar. No especularem, ni hem de pensar que hi va haver un partit d’anada. La dificultat és molt gran perquè el Bayern no canvia la seva manera de jugar a casa o lluny de l’Allianz Arena. Ens ho posaran difícil fins al final i això ens exigirà el màxim”, va comentar ahir en roda de premsa.

El capità rival Philipp Lahm va confirmar la teoria políticament correcta del francès. “També podem guanyar a Madrid. Tenim un equip molt fort i sabem que també podem marcar a domicili”, va dir el lateral, que també va fer referència a l’enfrontament de semifinals del 2014 (5-0 per als espanyols). “En el partit d’anada els vam tenir sota control i ells ens van sorprendre al contraatac. Hem d’evitar que torni a passar”, va afegir. El Madrid, com el Barça, es juga gran part de la temporada en el seu duel europeu dies abans de disputar el clàssic de la Lliga Santander. Haurà de fer-ho, de moment, sense Gareth Bale, que segueix de baixa per lesió. “Demà no jugarà perquè no ens volem arriscar. Ha treballat moltíssim per tornar amb l’equip després de la seva última lesió [va estar tres mesos de baixa]. Ara té alguna molèstia i no acaba d’estar del tot bé. Espero que no sigui res, que d’aquí pocs dies torni a ser a la gespa”, va comentar Zidane, que confia a recuperar-lo de cara al partit contra el Barça de diumenge vinent: “Espero que arribi, però no puc confirmar-ho. El dia a dia, l’evolució, marcarà el seu estat de forma”. La no convocatòria de l’esquerrà reobre una vegada més el debat de l’eficiència de la BBC i el rol de suplent d’Isco Alarcón.

El malagueny està fent un segon tram de temporada a un gran nivell, amb uns registres de sis gols i dues assistències en els últims vuit partits. Zidane l’elogia amb timidesa i segueix reticent a tractar-lo de titular tot i les circumstàncies. “Isco s’ha guanyat estar a l’onze, com la resta dels seus companys. Ja tinc decidit qui jugarà a l’atac en el partit de Champions, però no ho comentaré públicament. Tots ho estan fent fenomenal i jo tinc la responsabilitat de triar. Que ho tingui difícil parla del nivell del grup. Millor així”, va apuntar, amb to descansat. Amb homes com Álvaro Morata o James Rodríguez a la banqueta -més enllà del mencionat Isco-, el francès viu tranquil. Els problemes tornen a ser a la línia defensiva per les baixes Pepe i Raphaël Varane. El capità Sergio Ramos i Nacho Fernández seran els encarregats d’ocupar les posicions de central contra el Bayern, que, per contra, recupera Robert Lewandowski per mirar de fer un mínim de dos gols i capgirar l’eliminatòria.