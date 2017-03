Bellerín es deixa estimar pel Barça

El lateral dret de l' Arsenal Héctor Bellerín ha deixat les portes obertes a tornar el Barça. En dues entrevistes a 'Mundo Deportivo' i 'Sport', el barceloní parla de la seva sortida del club blaugrana, del seu present al club londinenc i del seu futur. Malgrat puntualitza que es troba "molt bé" a l'Arsenal i deixa clar que no sap si hi haurà "més o menys canvis al final de temporada", Bellerín ha assegurat que "és bonic despertar l'interès d'un club com el Barça [...] Haver passat pel planter del Barça marca pel futur, sempre porto i portaré el Barça dins meu".

No ha dubtat en lloar Arsène Wenger: "És un tècnic especial, li dec moltíssim perquè em va donar l'oportunitat de fer el salt professional; la lleialtat a aquesta persona és molt important per mi, que hi sigui ell a l'Arsenal pesa molt". A més, ha negat que l'Arsenal li hagi comentat cap tipus d'interès del club blaugrana, ha aclarit que no va marxar per "tornar en dos o tres anys, sinó per viure l'aventura a Anglaterra", però sis anys després de la seva sortida, ara matisa que un nou traspàs no està en les seves mans. "Potser si m'hagués quedat no se'm veuria igual, així que estic molt content amb el pas que vaig donar", ha afirmat. Reconeix que està sent "un curs complicat" per les diferents lesions i la irregularitat dels resultats de l'Arsenal, que han portat a l'afició a demanar la marxa de Wenger.

El lateral barceloní també ha explicat els motius que el van portar a deixar el Barça amb 16 anys, després de refusar una oferta de contracte professional amb el club blaugrana: " No sentia que el club confiava en mi i tenia clar que el Barça no em donaria les mateixes oportunitats que a altres jugadors, no em vaig sentir valorat. Quan l'Arsenal va venir a per mi, vaig veure que el seu desig era formar-me pel seu primer equip". Bellerín també lamenta que va quedar-se "apartat" un cop va dir "no" al Barça. "Podia entrenar, però després no jugava, me'n vaig anar desencantat", ha assegurat.

Bellerín també ha reconegut que es fixava molt en jugadors com Dani Alves, Giuly o Ronaldinho. "Anava al camp a veure la seva màgia", comenta de l'exdavanter brasiler. D'altra banda, Bellerín també s'ha referit a l'interès d'un altre dels seus pretendents, el Manchester City de Pep Guardiola: "M'afalaga que algú com Pep vulgui que formi part del seu equip. Em motiva, però no puc pensar-hi". El lateral ha desestimat mullar-se respecte on es veu en el futur: "Estic centrat en acabar la temporada, en la sub-21, en l'Arsenal, i després el que vingui, vindrà".