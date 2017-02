El Bernabéu marca el camí a la noblesa

260x366 L'Espanyol, contra el 'top-10' de la Lliga / ARA L'Espanyol, contra el 'top-10' de la Lliga / ARA

“Volem manifestar que l’Espanyol és un altre, no ens volem assemblar a l’equip que no guanya al Santiago Bernabéu des de fa 21 anys”. Quique Sánchez Flores té clara la mentalitat amb la qual ha de sortir el seu conjunt aquesta tarda (16.15 h, BeIN LaLiga) quan visiti un camp on vol crear “incertesa”, el feu d’un Reial Madrid a qui l’Espanyol no guanya a domicili des de fa dues dècades. Precisament va ser en un partit en què Quique, aleshores defensa blanc, va patir un doblet decisiu de l’actual director esportiu periquito, Jordi Lardín (1-2).

Sense perdre mai el respecte a un rival que aquest any, al seu estadi, només ha perdut un partit i n’ha empatat tres dels 18 disputats -i que no perd en Lliga al Bernabéu des del 27 de febrer de l’any passat, contra l’Atlètic de Madrid-, Quique vol que l’espanyolisme deixi enrere el pessimisme i conformisme d’èpoques anteriors i instaurar una etapa en què l’Espanyol sigui capaç de competir de tu a tu amb els equips de la zona noble. Si vol seguir el camí que marca el projecte de Chen Yansheng, els blanc-i-blaus no es poden limitar a complir davant dels rivals modestos. Ara cal fer un pas endavant i, en la mesura del possible, plantar cara també als grans.

Si l’Espanyol és novè classificat és perquè ha après a resoldre amb força traça duels contra rivals de mitja taula en avall. Aquest any ha sumat 24 dels 33 punts disputats contra els deu últims classificats, els mateixos que va sumar en tot el curs passat. És a dir, si contra els modestos fa un any es van obtenir el 44% dels punts en joc, aquest any el percentatge s’eleva al 72%. La millora permet tenir un còmode coixí de 16 punts respecte al descens, però encara no és suficient per posar els peus en places europees. Per fer-ho, els blanc-i-blaus han de millorar els seus registres contra els conjunts de la part alta.

Dèbils contra els forts

Contra els deu primers, l’equip només ha sumat vuit punts de 33 (24%). És el pitjor percentatge de la dècada per als espanyolistes -l’any passat era del 31%-, que el 2007-2008 van assolir un màxim del 46%. A més, és el segon pitjor percentatge si se’l compara amb la resta de conjunts del top 10 - només l’empitjora el Celta, amb un 20%-. Un bon exemple el poden trobar en l’Eibar, capaç d’empatar al Bernabéu o contra el Sevilla i de guanyar conjunts com la Reial Societat, el Vila-real i el Celta. Quique ho té clar, per anar a Europa cal millorar els registres contra els rivals directes: “Al final la Lliga no enganya, i deixa cadascú on es mereix”.