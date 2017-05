El Bernabéu acull la primera batalla entre el Madrid i l’Atlètic

Després de caure eliminats a quarts de finals en mans del Juventus de Torí, els aficionats blaugranes encaren les semifinals de la Champions League amb els al·licients de veure bon futbol i, per què no, celebrar una derrota de l’etern rival: el Reial Madrid. Els blancs juguen aquest dimarts al Santiago Bernabéu (20.45 h, TV3) l’anada de les semifinals davant l’ Atlètic de Madrid, un derbi madrileny d’alt voltatge que brillarà a Europa per quart any consecutiu.

Tot i l’adversitat d’enfrontar-se a un rival tan rocós com és l’Atlètic, el Madrid ha sortit victoriós d’aquests últims tres precedents a la Champions. La temporada 2013-2014, els blancs van alçar la seva desena Copa d’Europa a Lisboa: en la memòria blanca queda la icònica rematada de cap de Sergio Ramos al minut 93 que va dur la final a una pròrroga on el Madrid va escombrar l’Atlètic (4-1). A la 14-15, a quarts de final, els blancs es van imposar 1-0 al Bernabéu després d’empatar a zero al Calderón. Finalment, l’últim precedent és la final de Milà de la temporada passada, en què els madridistes van guanyar als penals (5-3) després d’empatar a un gol.

L’únic antecedent històric entre els dos abans d’aquests partits consecutius també és favorable al Madrid. A les semifinals de l’any 1959, el conjunt de Di Stéfano, Puskas i companyia va superar (2-1) l’Atlètic en un partit de desempat, després d’unes semifinals molt igualades: 2-1 al Bernabéu i 1-0 al Vicente Calderón. Aquell any, els blancs van conquistar la seva quarta Copa d’Europa.

Però per a Zinedine Zidane, tot això és aigua passada. “El què ha passat, ja ha passat”, va despatxar l’entrenador blanc ahir quan li van preguntar per les finals de Lisboa i Milà. També va dir que no se senten favorits: “Els dos equips tenen el 50% de possibilitats de passar”. Pel que fa als onzes, però, el Madrid sí que parteix amb cert avantatge. Zidane, que apostarà pel seu equip titular, té l’únic dubte entre Asensio o Isco, que aquest dissabte no va jugar cap minut i al qual el seu company Carvajal ha definit com a “fantasia pura”, per substituir el lesionat Bale. També està lesionat Pepe, així que Ramos i Varane formaran la parella de centrals.

L’Atlètic, sense lateral dret

En canvi, Diego Pablo Simeone haurà de resoldre un trencaclosques per definir el pilar sobre el qual se sustenta el seu Atlètic: la defensa. Minvada per les lesions dels dos laterals drets, Juanfran i Vrsaljko, més la del central Giménez, la línia defensiva per la qual podria apostar el Cholo seria: Savic, Lucas (que ahir va renovar fins al 2022), Godín i Filipe Luís. De totes maneres, Simeone va voler enviar ahir un missatge de tranquil·litat afirmant que té “molt clar” qui jugarà de lateral dret. Tampoc va faltar la seva habitual picada d’ullet a l’afició: “Sortirem amb un equip que jugui amb la mateixa il·lusió que ho faria un aficionat de l’Atlètic”. Més de 4.000 seguidors matalassers seran al Santiago Bernabéu.

Tot i que els últims precedents a Europa no conviden a l’optimisme matalasser, l’empat a un que van aconseguir al Bernabéu el 8 d’abril seria un gran resultat de cara a la tornada al Vicente Calderón de dimecres vinent.