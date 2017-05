De Beverly Hills a Cardiff passant pel Calderón

El Reial Madrid és conscient que, si repeteix el que ha fet en els seus últims 60 partits, tindrà peu i mig a la final de la Champions de Cardiff el 3 de juny. Fa 60 partits que els blancs marquen: si ho aconsegueixen un dia més, l’Atlètic (20.45 h / BeIN Sports) necessitaria un 5 a 1 per remuntar el 3 a 0 de l’anada.

Malgrat la golejada del Bernabéu, els matalassers volen aconseguir que l’etern rival tingui dubtes, que el Calderón sigui un infern durant 90 minuts que els doni alguna opció per a la gesta. Per això, per assegurar-se que els seus no fallin, l’Atlètic de Madrid va iniciar una campanya a les xarxes amb el lema #nolopuedenentender, apel·lant a la “humilitat, l’esforç, l’equip i la rebel·lia” com a trets característics de la seva idiosincràsia, uns atributs -segons la campanya- que els blancs no tenen. La iniciativa arriba després de la pancarta que el Madrid va desplegar al Bernabéu la setmana passada amb un imponent “ Decidme qué se siente ” i els noms de Lisboa i Milà, les dues ciutats on el Madrid va tombar l’Atlètic a la final de la Champions. La rivalitat en el màxim exponent. I més quan aquesta setmana el lateral Theo Hernández, propietat dels matalassers, ha passat la revisió mèdica amb el club que presideix Florentino Pérez. Dards d’una punta a l’altra de la capital espanyola, als quals es va sumar Sergio Ramos, precisament protagonista del cruel desenllaç de Lisboa i també del de Milà dos anys més tard. Per a l’andalús, el Madrid no és només un club de rics i poderosos. “A mi m’és indiferent que s’apropiïn de valors com l’esforç, el sacrifici i la suor... Aquí sembla que tots ens hàgim criat a Beverly Hills i amb un compte corrent de 40 en amunt. Aquí també hi ha gent de barri, amb molts principis i educació”, va respondre Ramos.

El central sevillà farà parella amb Varane a l’eix de la defensa, mentre que la baixa de Dani Carvajal al lateral dret podria cobrir-la Nacho, el futbolista que li ha servit a Zidane per tapar tots els forats aquest curs. Isco repetirà en punta d’atac, mentre que la referència seguirà sent un Cristiano Ronaldo que acumula vuit gols en els tres últims partits a la Champions. Per part matalassera, Simeone recupera Juanfran al lateral dret, la gran novetat respecte al duel al Bernabéu, que va deixar pràcticament sentenciades les semifinals. “Si necessités motivar els jugadors, me n’hauria d’anar del club”, va assumir el tècnic, conscient que el seu equip sortirà amb les revolucions altes i haurà d’equilibrar les emocions amb el futbol. L’argentí vol evitar que el Calderón tingui urgències: “Mai es marca el segon gol abans que el primer”.