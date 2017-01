Usain Bolt perd una de les seves medalles d'or olímpiques per culpa d'un positiu de Nesta Carter

L'atleta jamaicà Nesta Carter ha estat desqualificat per dopatge en els Jocs Olímpics de Pequín 2008 i els seus resultats en les proves en què va competir han estat anul·lats, el que suposa que el seu company en el relleu 4x100 Usain Bolt perd una de les seves 9 medalles d'or olímpiques.

La russa Tatiana Lébedeva també ha estat desposseïda de la medalla de plata en triple salt que va aconseguir en els mateixos Jocs. La decisió del Comitè Olímpic Internacional (COI) es produeix després de la reanàlisi de les mostres preses als atletes dels Jocs de Pequín.

Per garantir una competició en igualtat de condicions en els Jocs de Rio 2016, el COI va adoptar mesures de prevenció, entre les quals controls previs i la reanàlisi de les mostres emmagatzemades de Pequín 2008 i Londres 2012, seguint un procés obert l'agost del 2015.

Carter, de 31 anys, va competir tant en la primera ronda com a la final olímpica de relleus 4x100 en què Jamaica, amb nou rècord mundial (37.10), va obtenir la medalla d'or amb el quartet format, a més de Carter, per Michael Frater, Usain Bolt i Asafa Powell. La mostra de Carter contenia restes de la substància prohibida metilhexanamina, per la qual cosa la comissió disciplinària del COI, formada per Denis Oswald (president), Gunilla Lindberg i Ugur Erdener, ha decretat la desqualificació del velocista i el requereix que torni la medalla, la insígnia i el diploma.

A més, l'equip jamaicà del qual va formar part també ha estat desqualificat i tots els seus membres hauran de tornar la medalla, el pin i el diploma. El COI fa responsable l' Associació Olímpica Jamaicana del fet que es compleixin "al més aviat possible" aquests requeriments.

Bolt va completar el 19 d'agost passat a l'estadi Olímpic de Rio el triple-triple de la velocitat: 100, 200 i 4x100, i amb 9 medalles d'or en total va arribar a igualar dos mites de la història de l'atletisme com el finlandès Paavo Nurmi i el nord-americà Carl Lewis. L'atleta amb més ors és el nord-americà Ray Ewry, amb 10, inclosos els 2 que va aconseguir en els denominats Jocs Intercalats d'Atenes 1906. Tots van ser en proves individuals.