El Borussia Dortmund acusa el Barça de l'actitud de Dembélé

El serial Ousmane Dembélé segueix vivint nous capítols. Mentre el jugador continua castigat pel Borussia Dortmund sense poder entrenar des de diumenge passat (va saltar-se un entrenament sense avisar on era), el director general del club alemany, Hans-Joachim Watzke, ha carregat contra l'actitud del jugador, i ha acusat el Barça d'estar-hi al darrere.

"Ousmane no es riu de nosaltres, es nega a treballar. I hem de parlar del paper del gloriós Barça en aquesta decisió", ha explicat el dirigent alemany, un dels responsables d'apartar del grup el davanter francès mentre es resol el seu futur. "Es va negar a fer la seva feina. Ens vam reunir amb ell dijous de la setmana passada, però de seguida vam veure que les nostres idees eren ben diferents, i de cop diumenge no va aparèixer", ha afegit el dirigent.

Segons Watzke, només hi ha "dues possibilitats": "És molt senzill: si el volen, que ho diguin, i si no, que el deixin estar. Reclamem unes coses, i si el Barça les compleix aviat, se'n podrà anar. Si no paga, seguirà sent jugador nostre". El dirigent del Dortmund ha reconegut que Dembélé és l'opció "número 1" del Barça per a la posició d'extrem esquerre. "No hi ha opció B o opció C. Saben que és un jugador excel·lent". També ha reconegut que el francès només faria un esforç així pel Barça: "Hi té afinitat".

El directiu del Dortmund també s'ha referit al preu que demanen per Dembélé: "El preu que volem no és tan alt com el que la premsa especula". El Dortmund vol pressionar el Barça a decidir-se de seguida per poder trobar un substitut al mercat en cas de venda, ja que a Alemanya el mercat es tanca el 31 d'agost. Watzke també ha lamentat que el mercat de fitxatges es tanqui un cop començada la temporada: "Crec que la UEFA i l'ECA han de decidir junts que la finestra de transferències no s'acabi començada la temporada. Ara hauríem d'estar parlant de futbol, i no d'aquesta qüestió".