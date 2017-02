El Brexit podria deixar Messi i Neymar sense la final de la Champions

El Brexit podria arribar a impedir que jugadors com Messi o Neymar disputessin la final de la Champions d'aquest any, que tindrà lloc a Cardiff, segons ha advertit el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, que en una conversa amb el 'New York Times' ha advertit de les possibles conseqüències que podrien donar-se en cas que s'endureixin algunes mesures legals al Regne Unit.

"Em va entristir quan a Aurier, del PSG, no se li va permetre entrar a Anglaterra", comenta l'actual mandatari de la UEFA, que adverteix: "Amb el Brexit això empitjorarà i podríem tenir problemes seriosos", entre els quals, que jugadors amb procediments oberts com Messi o Neymar siguin vetats a l'hora d'entrar al Regne Unit.

Ceferin argumenta que no hi veuria cap problema, que les autoritats britàniques volguessin prohibir l'entrada a "criminals perillosos", però si veuen que alguns jugadors "no poden entrar [al Regne Unit] perquè tenen algun tipus de procediment en curs", es repensaran si hi han de jugar els partits de competició. Ceferin recorda que els dos davanters blaugranes es troben en aquest cas: " Imaginin si no els hi deixessin entrar. És gros, per a nosaltres, si els jugadors d'Anglaterra poden viatjar a qualsevol lloc però els dels altres equips no poden anar-hi. Amb el lliure moviment a Europa, molt millor". El problema també s'extrapolaria als aficionats, segons Ceferin, que assegura que parlarà amb el govern britànic i confia que la FA els ajudi.

Donald Trump faria perillar el Mundial del 2026

Ceferin també s'ha referit a l'elecció de la seu del Mundial de futbol del 2026, ja que els Estats Units són un dels principals candidats a organitzar la cita. I és que les opcions del país americà es veurien perjudicades en cas que algunes de les restriccions que ha anunciat el president Donald Trump s'acabin portant a terme. La política d'immigració que vol implantar Trump "no ajuda", segons Ceferin, que es mostra segur que, en cas que hi hagi restriccions "polítiques o populistes" per tal que alguns jugadors, aficionats o periodistes no vagin als Estats Units, el Mundial no es podrà jugar als EUA. "Tothom hauria de poder anar a l'esdeveniment, independentment de la seva nacionalitat", ha apuntat Ceferin.