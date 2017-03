Budapest retira la seva candidatura pels Jocs Olímpics del 2024

La ciutat de Budapest ha abandonat oficialment la cursa per organitzar els Jocs Olímpics de l'estiu de 2024. D'aquesta forma, les úniques ciutats que segueixen en aquesta pugna són Los Ángeles i París. La ciutat nord-americana els ha acollit en dues ocasions (1932 i 1984), els mateixos que la capital francesa (1900 i 1924). Una de les dues es convertirà en la segona ciutat en organitzar tres Jocs Olímpics després de Londres. La decisió definitiva, si cap de les dues candidatures no es retira abans, la prendrà el COI en la 130ª Sessió a Lima el 13 de setembre d'aquest 2017.

L'Ajuntament de la ciutat hongaresa ha aprovat la retirada aquest dimecres, després que una setmana enrere, en la votació que va fer l'assemblea de la ciutat, es decidís que es tirés enrere la candidatura per 22 vots a favor i 6 en contra. L'argument per prendre aquesta decisió ha estat l'" esvaïment de la unitat política" que donava suport al projecte.

A Budapest, el moviment Momentum, que defensava que els Jocs causarien pèrdues econòmiques al país, havia aconseguit reunir més de 266.000 firmes per demanar que es convoqués un referèndum sobre la mateixa candidatura, a qui van demanar, el passat 22 de febrer, que no seguís endavant. El govern de Viktor Orbán va argumentar que no hi havia unitat ni consens nacional respecte al projecte.