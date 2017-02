Buidar la infermeria, pas necessari per reequilibrar l’esquelet

“El principal maldecap aquest any no està sent entrenar, preparar els partits ni ajudar a aixecar el projecte, sinó escollir l’onze. S’està complicant per les reiterades absències en els mateixos llocs que ens obliguen a moure moltes coses”. Així advertia Quique Sánchez Flores dels problemes que té a l’hora de confeccionar unes alineacions molt condicionades per les baixes. Si a principi de curs el seu repte era frenar l’hemorràgia de gols encaixats i trencar amb la fragilitat mental del grup, ara el tècnic conviu amb un dilema, les lesions, que impedeix que l’Espanyol s’enlairi com voldria.

Des de començaments de curs, els jugadors blanc-i-blaus han patit 58 problemes físics, la majoria musculars (24), però també articulars (14) i ossis (14). Són 12 més que el curs passat a aquest punt de la temporada (46), i el triple dels que es van registrar el 2013-14 (20). La dada preocupa el cos tècnic, que tem cada cop que rep la visita dels metges. Buidar la infermeria s’ha convertit en una necessitat per reequilibrar l’esquelet. “Competim de valent, intensos, i producte d’això cada partit hi ha dos o tres jugadors amb problemes cada setmana. Hem d’administrar bé les càrregues físiques, però també tenir sort amb les lesions i conviure amb aquestes situacions”, comentava Quique abans de viatjar al Bernabéu.

Les lesions no són un problema exclusiu de l’Espanyol, però aquest curs és un dels conjunts a qui més penalitzen. Quique només ha pogut alinear un cop, els primers 63 minuts davant l’Athletic a Cornellà, el seu onze ideal: Diego López, Víctor Sánchez, David López, Diego Reyes, Aarón, Hernán, Fuego, Jurado, Piatti, Baptistão i Moreno, els onze que, alhora, han disputat més minuts. En la resta de jornades, el preparador madrileny ha hagut de mirar a la banqueta o al filial per trobar recanvi. Unes mesures d’urgència que difícilment restauren l’equilibri d’un bloc que veu com la solidesa guanyada pels titulars trontolla amb cada lesió.

Al Bernabéu, a les baixes de Baptistão, Víctor Sánchez i Marc Navarro s’hi va afegir la falta de ritme d’un Javi López que surt d’una talàlgia. El context va obligar a reubicar David López al lateral dret. “Sabem els problemes que tenim allà, i el míster em va demanar si podia fer-li el favor perquè pensava que era l’home idoni. He fet el que he pogut”, reconeixia el santcugatenc, molt exigit davant Cristiano i Bale.

Dels 24 jugadors provats per Quique que encara segueixen (Álvaro va marxar a l’estiu i Demichelis al gener), només tres, Diego Reyes, Jurado i Melendo, s’han salvat de les lesions. En la majoria de casos, es tracta de lleus contusions, sobrecàrregues, gastrointeritis o lesions musculars de poca durada. De fet, només 13 dels 24 s’han perdut algun partit per motius físics. Especialment preocupants són les baixes de Baptistão (arrossega una talàlgia a la cama dreta des de mitjans de desembre) i Víctor Sánchez (amb problemes al bessó dret des del gener), que ja s’han perdut 11 i 8 partits, respectivament.

Baixes significatives

Des de l’onzena jornada, quan Quique va poder estrenar el seu onze ideal, la resposta de l’equip ha sigut prou bona quan només han fallat un o dos titulars i, en el seu lloc, han entrat José Antonio Reyes i Marc Navarro: triomfs contra l’Alabès, el Leganés, l’Sporting, el Granada, el Sevilla i el Màlaga, empats contra l’Atlètic i el Deportivo i només una derrota, davant el Barça. Quan han faltat tres titulars -contra el València, la Reial Societat o el Madrid- s’han modificat en excés la proposta i el sistema, la banqueta no ha donat de si i l’equip se n’ha ressentit amb tres derrotes. “Quan entren jugadors que fa dos o tres mesos que no competeixen, els hem de donar la mà i d’animar perquè no recaiguin”, va avisar a Mestalla un Quique obligat a modificar la fisonomia de l’equip cada cop que falla algun dels habituals. De cara al partit contra l’Osasuna, per exemple, Marc Navarro, Víctor Sánchez i Leo Baptistão continuen recuperant-se de les seves lesions.