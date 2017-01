Busquets es lesiona per una dura entrada al turmell

Sergio Busquets ha hagut de marxar d'Ipurúa lesionat. El jugador català ha patit una dura entrada d'Escalante tan bon punt ha arrencat el duel entre l'Eibar i el Barça, una planxa que ha caçat el turmell dret de Busquets, però que no ha estat ni xiulada com a falta. El futbolista, que ha estat força estona adolorit a la gespa, s'ha adonat de seguida que no podia continuar i ha demanat el canvi. Segons les primeres exploracions, el jugador del Barça té un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret, un diagnòstic que s'haurà de confirmar aquest dilluns quan arribi a Barcelona.

El migcampista de Badia se n'ha hagut d'anar en llitera, acompanyat pel metge del primer equip, Ricard Pruna. No s'havien jugat ni 10 minuts i Luis Enrique ha hagut de modificar el pla previst donant entrada a Denis Suárez i situant Rakitic com a pivot defensiu. Movistar Partidazo ha mostrat la imatge del moment de l'impacte.