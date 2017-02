Obres al Santiago Bernabéu i els Guns n'Roses a Bilbao: el nou serial amb la final de Copa

Com cada temporada, ja es coneixen els protagonistes de la final de Copa del 27 de maig, però no l’escenari. El Vicente Calderón sembla destinat a ser la seu de la que seria la seva darrera final de Copa, ja que serà enderrocat durant la temporada 2017/18 i cap dels dos estadis proposats pels clubs finalistes no poden organitzar el partit.

Obres al Santiago Bernabéu

El Barça volia jugar al Santiago Bernabéu de Madrid en considerar que cal demanar l’estadi més gran i és una ciutat que facilita el desplaçament tant des de Barcelona com des de Vitòria, però el club blanc va confirmar que el dia de al final s’han programat obres. L’entitat blanca ja ho havia dit fa mesos, però Florentino Pérez ho va confirmar en la presentació d’un llibre del periodista Enrique Ortego. “Tenim obres aquelles dates, no hi ha un altre tema per parlar” va dir. El club blanc havia anunciat el novembre del 2016 la seva idea de començar les obres del projecte "Nuevo Bernabéu" aquest maig, just després del partit contra el Sevilla, però estava pendent de les converses amb l'Ajuntament. El Madrid va utilitzar el 2012 l'excusa d'unes sobres als serveis del seu estadi per no cedir-lo a una final entre el Barça i l'Athletic Club. Si llavors les obres van ser improvisades per evitar una xiulada a l'himne a l'estadi blanc, en aquest cas, les obres porten mesos programades. De fet, el Bernabéu viurà obres els tres propers estius. Tres estius sense que el camp pugui ser escenari de la final de Copa.

540x306 El projecte de remodelació del Bernabéu / REAL MADRID El projecte de remodelació del Bernabéu / REAL MADRID

San Mamés, amb un concert

L’Alabès de la seva part, volia jugar a un estadi gran i modern com San Mamés, però el club basc ha cedit el seu estadi per un concert del grup Guns n’Roses, el 30 de maig, i segons els organitzadors del concert calen 8 dies per preparar l’estadi per l’espectacle. Amb aquesta opció, quedaria també descartat, malgrat que era la prioritat del club basc. La major part d'entrades ja s'han venut pel concert i els organitzadors ja han declarat a Europa Press que no es pot canviar la seva data.

El Camp Nou

El Barça no descarta demanar la final al Camp Nou, però el màxim accionista de l’Alabès, Josean Querejeta, diu que prefereix un estadi neutral, malgrat no tancar la porta a aquesta opció. Els dos clubs ja negocien en un nou serial vinculat amb la Copa. L'Alabès preveu poder portar més de 20.000 espectadors.

El Vicente Calderón, de comiat

El Vicente Calderón, doncs, podria ser la principal opció, en trobar-se a mig camí entre Barcelona i Vitòria i tenir el component emocional del comiat. Ara, molts aficionats del club han demanat que no es cedeixi el recinte ja que l'Atlètic no jugarà la final. Alguns aficionats no volen que el darrer partit sigui una final on no hi juguen ells, ja que està programat que el darrer partit sigui un Atlètic-Athletic Club de lliga significatiu, ja que els fundadors de l'Atlètic de Madrid eren bascos que es van inspirar en el club de Bilbao per fer-ho.

Els clubs ja parlen amb la RFEF, malgrat que aquesta no té cap persona encarregada de coordinar quin serà l'escenari de la final.