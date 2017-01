El Camp Nou acull la revàlida de la nit de Reis

Els partits entre el Barça i l’ Athletic Club s’han convertit en tot un clàssic de la Copa del Rei. No tan sols són els dos conjunts que tenen més títols al museu, sinó que també han accentuat la rivalitat en les últimes temporades. El motiu és que, de les últimes nou edicions de la competició, catalans i bascos s’han vist les cares en sis. Per ara, la sort ha somrigut clarament al Barça, que ha guanyat les tres finals disputades (2009, 2012 i 2015) i les rondes de vuitens de final (2011) i quarts (2016). Però aquesta vegada ho té més complicat perquè arrossega un resultat negatiu de l’anada a San Mamés (2-1) i haurà de remuntar al Camp Nou (21.15 h, beIN LaLiga).

Serà la revàlida de la nit de Reis. La revàlida dels minuts de clar domini de l’Athletic -a la primera meitat- que van acabar amb els gols del conjunt basc. La revàlida del partit que el Barça no va saber capgirar després del descans tot i acabar amb dos jugadors més per les expulsions de Raúl García i Iturraspe. La revàlida de la falta de punteria, que l’equip no va acusar només a San Mamés sinó també diumenge al partit de Lliga a Vila-real. I tot plegat per evitar acomiadar-se d’un dels tres grans títols de la temporada. Segurament, el menys transcendent, però la situació dels blaugranes a la Lliga no permet a l’equip fer especulacions ni concessions en els altres tornejos.

El Barça va tancar el 2016 amb una bona imatge, que semblava que posava punt final a l’inici de temporada irregular. Però el 2017 no està portant notícies positives a l’equip que entrena Luis Enrique: derrota a Bilbao en el primer partit de l’any (2-1) i empat a l’últim minut contra el Vila-real (1-1). L’equip juga prou bé per merèixer resultats millors però li falta punteria i més solidesa defensiva. Aquestes seran, sens dubte, les dues claus del partit que espera corregir l’entrenador blaugrana, que de tota manera insistia que no tenia “res a retreure” als futbolistes però que, utilitzant “un tòpic en tota regla”, passa que “no sempre guanya el que més genera”, ja que “el futbol és així”.

Si el Barça té la necessitat de remuntar, l’Athletic Club pot jugar amb l’avantatge inicial al marcador i especular amb el resultat, conscient que un gol a favor el manté viu a l’eliminatòria en qualsevol moment. Potser per això Ernesto Valverde va insinuar fa uns dies que meditava variar l’estil de joc del seu Athletic, que podria ser menys agressiu i més conservador, allunyant-se del 4-4-2 i de la pressió alta que tan bon resultat li va donar dijous passat. Però Luis Enrique desconfia de les intencions de l’entrenador basc. “ No em crec Valverde. Segueixo totes les seves conferències de premsa prèvies als partits que juguen contra nosaltres i sempre li agrada caure en l’ambigüitat que potser fan alguna altra cosa. Però ens pressionaran, d’això n’estic segur, perquè ho han fet sempre contra nosaltres i perquè és una de les qualitats de l’Athletic”.

La tàctica de Valverde

El Txingurri, que més tard va tornar a parlar sobre el partit, no va donar pistes sobre quin seria el seu plantejament al Camp Nou. Només va dir, això sí, que s’esperava un enfrontament carregat d’electricitat. “L’altre dia va ser un partit de molta tensió, però un bon partit de Copa. I és el que esperem per demà [avui]. El Barça, perquè és un gran equip, i nosaltres, perquè ho volem ser”, deia l’entrenador de l’Athletic, que parlava d’un partit de “dificultat extrema” perquè haurà de jugar contra un Barça “amb tota l’artilleria”. “Van perdent des de l’inici i sortiran a totes. Imagino que es voldran rescabalar dels últims resultats i per això imagino que l’inici serà molt fort”.

El Barça, com apuntava Valverde, podrà fer jugar l’ equip de gala contra l’Athletic. Amb la previsió que Ter Stegen es mantingui a la porteria, l’entrenador blaugrana situarà previsiblement una línia de quatre homes, on hi pot haver novament Umtiti i Jordi Alba, jugadors que van tenir descans a Vila-real. També sembla ben definida la línia de tres homes al mig del camp, amb Busquets i Iniesta com a titulars i la presència de Rakitic a l’interior dret, jugador que també va tenir festa diumenge. Al davant, tota la carn a la graella, el trident format per Messi, Suárez i Neymar.

Pel bàndol basc, el Txingurri haurà de trobar remei a les múltiples baixes. Fins a set jugadors de l’Athletic no podran ser al Camp Nou. A banda del jove Yeray, absent des que se li va diagnosticar un càncer als testicles al desembre, tampoc podran jugar els lesionats De Marcos, Kepa, Lekue ni Aketxe. A ells s’hi afegeixen Raúl García i Iturraspe, els que van veure la vermella en el partit d’anada a San Mamés. Dos jugadors, aquests últims, dels més destacats en els primers 45 minuts de l’eliminatòria i que Valverde podria substituir per Beñat i Mikel Rico.

A tots els al·licients esportius d’aquests vuitens de Copa s’hi afegeix la polèmica pels arbitratges que ha rebut el Barça en els dos últims partits, l’enrenou generat per les declaracions de Gerard Piqué criticant l’estament arbitral o la renúncia de futbolistes com Messi o Suárez d’anar a la gala de la FIFA on es donaven els guardons The Best. Massa “soroll” que pot “despistar els jugadors” -segons paraules de Valverde- del que és realment important, la pilota. Qui millor la tracti, més opcions tindrà de passar ronda.