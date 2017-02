El Camp Nou amenaça amb els primers símptomes de divorci

Minut 85. El Barça empata contra el Leganés. La tensió que es vivia al Camp Nou es podia tallar amb un ganivet. El mal partit contra un rival notablement inferior no feia més que eixamplar la ferida que es va obrir a París. Només el gol de Messi, de penal, a l’últim minut, va evitar que aquella bomba de rellotgeria explotés contra entrenador, jugadors i, potser també, directiva.

Al Camp Nou van aparèixer els fantasmes de temps enrere, de quan l’afició estava desil·lusionada amb l’equip i volia fer evident el seu malestar. Eren els primers símptomes de divorci, calmats només per la diana de Messi, en una nit de diumenge en què només van anar a l’estadi 63.378 aficionats, menys fins i tot que el partit de Copa contra l’Hèrcules (64.025).

Xiulets als jugadors, sobretot a André Gomes, el més castigat pels pocs aficionats que van anar a l’estadi. Discrepàncies entre l’Espai d’Animació, entestat a corejar el nom de Luis Enrique, i les protestes de la resta de seguidors. Els supporters van mencionar-lo fins a cinc vegades, i cada vegada hi havia més protestes generalitzades quan sortia el seu nom del gol nord. “A mi em poden dir el que vulguin. Ho entenc. Però em dolen especialment les crítiques als jugadors -comentava el mateix Luis Enrique-. Perquè ells es poden veure afectats. Els jugadors són els primers interessats que les coses vagin bé”.

Iniesta, portaveu

“Els xiulets no ens ajuden”, resumia Andrés Iniesta, que va exhibir el braçal de capità de seguida que es va acabar el partit, quan va sortir a parlar sense ni tan sols passar per la dutxa. “La gent expressa aquesta frustració que tenim tots, l’afició i els jugadors. I ha de canviar”, afegia el migcampista, que intentava utilitzar els micròfons per convèncer els barcelonistes que tots han d’estar al mateix bàndol en aquests moments difícils. Iniesta reconeixia que per demanar el suport de la gent cal “donar-los alguna cosa a canvi”, però insistia que, sobretot, “no es cometi l’error” d’assenyalar els nouvinguts per castigar els errors col·lectius de tot l’equip.

L’entrenador va insistir que no entén els xiulets, que per a ell “no tenen sentit” i que l’única cosa que ajuda és “el suport que va rebre l’equip a partir de l’empat”. Com tampoc entenia els xiulets el porter Ter Stegen. “Tots els jugadors volen fer-ho el millor possible. Ens calen els seus ànims”.