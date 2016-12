Catalunya visita Galícia amb una proposta engrescadora

La selecció catalana femenina juga aquest dijous (19 hores, Esport3) a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) contra Galícia. Després de dos anys consecutius jugant al Nadal contra Euskadi -amb dos empats a un al marcador-, Catalunya recordarà enguany un compromís que ja va produir-se l’any 2007 a Balaídos i que va guanyar per 1-6. L’actual seleccionadora, Natalia Arroyo, va participar en aquell partit de fa nou anys i ara reeditarà l’experiència des de la banqueta. “Serà especial. Aquella va ser una de les millors experiències que vaig viure amb la selecció”, reconeix.

L’equip es va exercitar al CAR de Sant Cugat i viatjarà avui mateix a terres gallegues. “Hem fet una llista molt competitiva amb jugadores de Primera Divisió. Tenim la sort de tenir-ne una trentena a la màxima competició, jugant en equips de la zona alta, i totes tenen il·lusió per venir a jugar. Malgrat ser una festa que simbolitza moltes altres coses, hem mirat de confeccionar el millor equip possible per jugar bé i oferir espectacle”, diu l’entrenadora.

Vero Boquete (PSG) és el gran al·licient d’una llista de Galícia en què també destaca la golejadora Mari Paz Vilas (València), tot i que arriba amb molèsties. “Pel que hem vist en categories inferiors, sobretot buscaran fer-nos mal a partir d’una bona estructura defensiva i amb transicions molt ràpides. Tenen jugadores de qualitat a dalt que ens obligaran a estar concentrades”, avisa Arroyo.

Les catalanes convocades són Laura Ràfols, Leila Ouahabi, Vicky Losada, Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas i Olga Garcia (Barça), Elba Vergés, Brenda Pérez i Cristina Baudet (Espanyol), Laura Gutiérrez (Llevant), Paola Soldevila i Núria Mendoza (Reial Societat), Alba Aznar (Saragossa), Esther Sullastres, Carolina Férez i Débora García (València), i Eva Llamas i Maria Estella (Tenerife Granadilla).

Entrades exhaurides a Montilivi

La Federació Catalana va anunciar que s’han exhaurit les més de 9.200 localitats de l’estadi de Montilivi que acollirà el Catalunya-Tunísia masculí de dimecres vinent. Les entrades es van posar a disposició dels aficionats dimarts a un preu únic de 24 euros. Els seleccionadors Gerard López i Sergio González donaran a conèixer divendres (19.30 hores) la llista de convocats.