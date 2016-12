La selecció catalana femenina brilla i goleja Galícia per 0-5

La selecció catalana de futbol femení, entrenada per Natalia Arroyo, ha guanyat clarament el seu partit contra Galícia a Villagarcía de Arousa (Pontevedra), en imposar-se per 0-5. Despr és de dos anys consecutius jugant per Nadal contra Euskadi -amb dos empats a un gol al marcador-, l'equip de Catalunya ha recordat enguany un compromís que va tenir lloc l’any 2007 a Balaídos i que va guanyar per 1-6 amb l’actual seleccionadora, Natalia Arroyo, com a jugadora.

Les catalanes han estat molt superiors, i als 6 minuts Carol Férez ja ha fet el primer en aprofitar una jugada de Débora Garcia. Als 8 minuts, la blaugrana Alexia Putellas ha demostrat la seva categoria amb la jugada del 0-2 i el tercer l'ha fet la també internacional absoluta Olga Garcia després d'una jugada de Leila Ouahabi (25'). El quart ha estat obra de nou d' Olga Garcia (34'), després d'una jugada en què Vicky Losada havia xutat al travesser. Amb aquest resultat s'ha arribat al descans.

Arroyo ha fet entrar a la segona part Esther Sullastres, Núria Mendoza, Cristina Baudet, Brenda Pérez i Guti, cosa que no ha impedit que el domini català seguís i Eva Llamas ha fet el 0-5 (68'). Cristina Baudet ha perdonat en l'últim minut un altre gol en xutar al travesser. Galícia visitarà l'any vinent Catalunya per tornar aquest partit amistós.