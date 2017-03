El Celta, la pitjor o l’única taca a l’expedient?

Deu ser qüestió de punts de vista. La prèvia del Barça-Celta d’aquest vespre (20.45 h, Movistar Partidazo) ha servit per treure la pols a dues mateixes realitats: els gallecs són l’equip que ha derrotat més vegades el conjunt blaugrana des que hi ha Luis Enrique a la banqueta i, alhora, també és l’últim botxí dels catalans en Lliga, que porten tota una volta acumulant victòries (13) i empats (5). Cap partit perdut. Ahir el tècnic asturià va fer referència aquesta dada, mirant d’equilibrar la balança perquè no només reflectís l’encert gallec contra el Barça en les últimes tres temporades, sinó que inclogués també aquestes gairebé 19 jornades impecables.

Després de cinc enfrontaments directes, el Celta pot presumir d’haver guanyat tres partits, dos a Balaídos i un al Camp Nou. Les victòries al seu estadi, a més, han sigut poderoses, amb quatre gols marcats en totes dues ocasions, tot i que en l’únic triomf blaugrana es van quedar sense marcar. “Quan ens ha guanyat, ho ha fet amb bon futbol”, comentava ahir l’asturià.

“És un equip amb qualitat i un dels més complicats de combatre”, admetia també. El Celta és, clarament, el rival més incòmode contra el qual s’ha vist les cares un Luis Enrique que només ha ensopegat en 11 dels 100 partits que ha dirigit com a culer a Primera Divisió. És un percentatge que, amb aquest volum de partits, només supera Pep Guardiola, impecable a la Lliga (7,24%). El Reial Madrid o la Reial Societat, amb dues derrotes, són els altres obstacles que han frenat l’impuls blaugrana a la competició.

La curiositat és que, de moment, el Celta només ha esquitxat l’expedient blaugrana un cop per temporada i ja ho va fer a Balaídos a la jornada 7. És prou experiència per alimentar les esperances del tècnic Eduardo Berizzo. “Sempre hem imaginat poder-los guanyar i sortirem a fer el mateix en aquesta ocasió”, deia a la prèvia, anunciant un pla ofensiu clar i una forta pressió. “Si penses a defensar tota l’estona, t’equivoques en el camí. Volem jugar un partit lluny de la nostra porteria i que els incomodi molt”, va advertir.