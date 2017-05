A la Champions per la porta gran però pregant per entrar-hi

El RB Leipzig, vigent subcampió de la Bundesliga, firmaria ara mateix acabar dotzè el pròxim campionat, però arribar als quarts de final de la Champions League, com el Leicester. Seria senyal de certa estabilitat i, sobretot, que tota la paperassa que està movent arriba a bon port. Esportivament no hi ha cap dubte que es mereix jugar amb els millors d’Europa. ¿Però està legalment autoritzat a competir en el màxim torneig continental? Sobre això encara s’ha de pronunciar la UEFA.

El cas és que en vuit anys el RB Leipzig, finançat per la multinacional Red Bull, ha passat de la cinquena categoria a ser l’equip de la història de la Primera Bundesliga que més victòries (20) ha assolit en la temporada del seu debut, juntament amb el Bayern, que va quedar tercer en una ja llunyana campanya d’estrena a la 1965/1966.

Els mèrits esportius del RB Leipzig han anat acompanyats, però, d’algun boicot o manifestació de les aficions rivals, atacs a l’autobús de l’equip, pancartes de molt mal gust o fins i tot el llançament d’un cap de toro des de les graderies. Els seus crítics opinen que aquest club és una perversió del pensament esportiu perquè la seva prioritat no seria la competició esportiva sinó la contínua i enorme presència publicitària d’una empresa. “La qüestió determinant és com administren les persones responsables el negoci que tenen confiat”, s’espolsa les puces Ralf Rangnick, el director esportiu del RB Leipzig.

Rangnick és molt reconegut a Alemanya per haver importat al futbol germànic tot el que va revolucionar Arrigo Sacchi a Itàlia a finals dels vuitanta: la defensa de quatre, el marcatge en zona i la pressió ofensiva col·lectiva. El RB Leipzig ha triomfat precisament amb un futbol de pressió ferotge i velocíssimes transicions, molt del gust de Rangnick, que també ha deixat el seu segell com a director esportiu del Red Bull Salzburg: és seu el patró a seguir en la inversió en joves talents, ja siguin per al primer equip o per a les categories inferiors.

El conflicte

El Red Bull Salzburg, que entrena el català Òscar Garcia, va revalidar el títol de la lliga austríaca fa tres setmanes i justament demà s’enfrontarà al Rapid de Viena en la final de Copa. Optaria així al seu quart doblet consecutiu. Com a campió d’Àustria s’ha classificat automàticament per a la segona ronda prèvia de la Champions. Si entrés a la màxima competició continental es crearia, però, un problema per al RB Leipzig, ja que l’article 5 del reglament de la UEFA prohibeix, en defensa de la credibilitat de la competició esportiva, que dos equips dirigits per la mateixa empresa o persones disputin el mateix torneig.

El RB Leipzig assegura que formalment els dos clubs estan separats. Actualment Red Bull només actua a Salzburg com a espònsor principal i no està en l’accionariat, si bé hi ha crítics, com el sindicalista de jugadors Gernot Zirngast, que asseguren que el campió austríac és un “equip de planter o soci” del de Leipzig. “Estic 100% segur que jugarem la Champions, perquè el club treballa a màxima intensitat des de fa mesos per complir totes les condicions [de la UEFA]”, resumeix Rangnick, que des de mitjans del 2015 va renunciar a la seva doble funció de director esportiu a tots dos clubs per centrar-se només al de Leipzig. Fa poques setmanes també es va donar a conèixer que el president de la directiva del RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, ja ha deixat de ser el responsable de futbol de Red Bull. Ara només té l’ocupació de màxim executiu del club saxó. Altres requisits que s’afanyen a complir de manera més provisional a Leipzig tenen a veure amb la zona vip del Red Bull Arena, amb capacitat actual per a 1.300 places, quan la UEFA en reclama 1.700 per poder accedir a les seves competicions.

El cas es resoldrà aquest mes de juny

L’organisme europeu tot just es pronunciarà ara al juny quan rebi totes les sol·licituds d’equips participants en les competicions europees. Segons el seu reglament, en cas que detecti un conflicte d’interessos, tindria prioritat aquell club que estigui classificat per a una competició de més nivell. Com que en aquest cas tots dos jugarien la Champions, en teoria només tindria dret a jugar aquell que en el seu campionat nacional estigui més ben classificat, o sigui, el Salzburg. El conflicte, però, segueix obert.