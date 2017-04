Cheikh Saad: “Dos nois se’m van acostar i em van dir que el partit s’havia arreglat”

Tens por després del que ha passat?

La veritat és que al principi gens. Però ara que està sortint tot i s’està veient que tot prové de la màfia italiana, por potser no, però una mica de respecte sí.

Però ho tornaries a fer?

I tant! Jo no vull que hi hagi joc brut al futbol, només vull joc net. Hem d’ensenyar els nens, els que venen de baix, els més joves, que això no ha de ser-hi, al futbol.

Què et porta a denunciar-ho?

Quan arribo a casa i veig un dels jugadors que està fotut en el tema de les apostes plorant, decideixo actuar.

Has parlat amb algun company?

He parlat amb alguns companys, també dels implicats. M’ho han negat tot, han dit que ells no en sabien res, i això és el que més m’emprenya. Ja he dit que si algun d’ells torna al club, jo agafo i me’n vaig.

Què va passar?

Quan acaba el partit del Miniestadi me’n vaig a dutxar i surto perquè hi ha el meu germà i un amic. Allà se m’acosten dos nois que no havia vist mai, que no tenen res a veure amb el futbol, i em diuen que el partit s’ha arreglat. Jo els demano que m’ho demostrin; ho fan i llavors és quan vaig al vestidor i ho dic als companys.

I aquesta prova la tens?

Sí, està en mans de la policia.

I llavors vas al vestidor i què passa?

Em van anar dient tots: “Jo no he fet res, t’ho juro per ma mare i per mon pare”, i llavors els dic que surtin a fora i ho expliquin als dos nois de fora. Dos jugadors pugen a dalt i els diuen: “Marxeu d’aquí que ja sabeu de què estem parlant”. Això vol dir que els devien conèixer.

Per què et van anar a trobar a tu?

Perquè si l'hi haguessin dit a un altre company potser no hauria passat res, però com que jo sóc tan temperamental...

Quants diners es van endur?

Bastants, potser uns 150.000 euros cadascun. A mi no m’ho van oferir. Si ho haguessin fet, ho hauria denunciat abans.

L’entrenador et va dir de jugar?

Sí, i li vaig dir que no. Era clar que ens en fotrien un sac. I perquè els jugadors del Barça van aixecar el peu del gas, perquè si volen ens en foten 20.