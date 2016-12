Pedro lidera el triomf d'un Chelsea imparable a la Premier (3-0)

El Chelsea segueix imparable. L'equip d'Antonio Conte ha derrotat el Bournemouth per 3-0 en la tradicional jornada del 'boxing day', el partit nadalenc del dia 26 a Anglaterra. Els 'blues', amb 46 punts, segueixen liderant la lliga amb certa comoditat, gràcies a dos del canari Pedro i un d'Hazard de penal. El Manchester City de Pep Guardiola ha guanyat al camp del cuer, el Hull (0-3), i ocupa la segona posició amb 39 punts, a 7 del Chelsea. Després d'un primer temps complicat on s'ha lesionat Stones, el City ha acabat enduent-se els punts gràcies a un penal transformat per Touré Yaya (72') i Iheanacho (78'). En el darrer segon, una jugada d'Sterling ha acabat amb el 0-3, obra de Curtis Davis en pròpia porta.

EL Liverpool, amb 37 punts, juga aquest dimarts contra l'Stoke City. També suma 27 punts l' Arsenal, després de patir per obrir la defensa del West Bromwich Albion (1-0) amb gol de Giroud en els darrers minuts.

En els altres partits de la jornada, el Leicester, vigent campió, s'acosta al descens, en perdre 0-2 amb l'Everton de Koeman. El Leicester, amb 17 punts, queda tocat a la lliga. El West Ham ha guanyat per 1-4 al camp del Swansea, un dels equips en zona de descens, juntament amb el Hull i un Sunderland golejat per 3-1 al camp del Manchester United. L'armeni Mkhtaryan, en fora de joc, ha marcat el gol més bonic de la jornada d'esperó. I Ibrahimovic ja porta 11 gols en els darrers 10 partits amb els homes de Mourinho. L'United ocupa la sisena posició.