El Chelsea debuta patint una dura derrota a casa amb el Burnley (2-3)

La Premier League s'ha posat en marxa amb una primera jornada plena de gols. Si divendres l'Arsenal va derrotar el Leicester per 4-3 en el primer partit, després d'una bona reacció en els darrers 15 minuts dels gunners, que perdien per 2-3, aquest dissabte el Liverpool ha empatat al camp del Watford (3-3).

Sense el lesionat Coutinho, els homes de Klopp s'han vist per darrere en el marcador durant bona part del partit, sobretot per la seva incapacitat de defensar bé els serveis de cantonada de l'equip entrenat per Marco Silva. L'italià Okaka Chuka ha fet el primer gol local, Mane ha empatat però Doucouré, abans del descans, ha fet el 2-1. El Liverpool ha reaccionat a la segona part amb els gols de Firmino i Salah, però en el darrer minut l'uruguaià Britos ha fet el 3-3 definitiu en una nova jugada mal defensada per l'equip visitant.

Ensopegada del campió

La sorpresa de la jornada, però, ha estat l'ensopegada del campió, el Chelsea, per 2-3 amb el Burnley. Tim Cahill, capità local, ha vist la vermella als 14 minuts, i els londinencs han perdut el nord encaixant tres gols en 20 minuts, obra de Vokes (2) i Ward. A la segona part ha debutat Álvaro Morata, que ha fet el gol local (min 69). El català Cesc, però, ha vist la vermella i ha deixat els seus amb nou homes. I, malgrat tot, Morata ha fet l'assistència del 2-3 a David Luiz.

540x306 Sergio Agüero i Bruno Saltor / EFE Sergio Agüero i Bruno Saltor / EFE

El City no falla

El Manchetser City de Pep Guardiola no ha fallat al camp del Brigton Hove & Albion, equip en què el català Bruno Saltor ha fet de capità en el primer partit del club a la Premier. En un primer temps de domini visitant sense gols, el City ha controlat el joc sense crear gaire perill. A la segona el City ha millorat i s'ha endut el triomf gràcies als gols de Sergio Agüero i Dunk en pròpia porteria (min 70 i 75).

Als altres partits, el Huddersfield ha tornat a la Primera Divisió després de més de 40 d'absència i ha guanyat per 0-3 el Crystal Palace. L'Everton de Koeman ha derrotat l'Stoke gràcies a un gol de Wayne Rooney, en el primer partit en més de 10 anys del davanter al club on es va formar. El West Bromwich Albion ha derrotat el Bournemouth (1-0) i el Southampton i el Swansea han empatat sense gols.

Aquest diumenge es tanca la jornada amb els partits Newcastle-Tottenham i Manchester United-West Ham.